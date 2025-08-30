Logo Image

Αμερικανικό ιδιωτικό στρατό για την Ουκρανία μελετά ο Τραμπ

Κόσμος

EPA/ALLISON DINNER / POOL

Νέο σενάριο στο τραπέζι των εγγυήσεων ασφαλείας - Δημοσίευμα της Telegraph

To ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών ιδιωτικών στρατιωτικών εταιριών στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου ειρηνευτικού σχεδίου, εξετάζουν οι ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες με Ευρωπαίους συμμάχους σχετικά με το εάν μπορεί να επιτραπεί σε ένοπλους «υπεργολάβους» να βοηθήσουν στην κατασκευή οχυρώσεων για την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων στη χώρα.

Το σχέδιο καταρτίζεται ως ενδιάμεση λύση μετά την υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου ότι αμερικανικά στρατεύματα δεν θα σταθμεύουν στην Ουκρανία.

Ο αμερικανικός αυτός ιδιωτικός στρατός θα μπορούσε να αναπτυχθεί για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της άμυνας πρώτης γραμμής της Ουκρανίας, σε νέες βάσεις αλλά και στην προστασία των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Εκτιμάται ότι παρουσία ιδιωτών πλην αμερικανικών στρατευμάτων θα λειτουργούσε ως αποτρεπτικός παράγοντας για να αποθαρρύνει τον Βλαντιμίρ Πούτιν από το να παραβιάσει μια ενδεχόμενη εκεχειρία.

Το σχέδιο συζητείται παράλληλα με μια σειρά άλλων λεγόμενων εγγυήσεων ασφαλείας – που έχουν καταρτιστεί από τον συνασπισμό των προθύμων με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία – οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση ενός μακροπρόθεσμου ειρηνευτικού σχεδίου.

Οι τελικές λεπτομέρειες -οι οποίες περιλαμβάνουν την εναέρια αστυνόμευση, την εκπαίδευση και τις ναυτικές αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα- ενδέχεται να ανακοινωθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο

