Γκερασίμοφ: Η Ρωσία συνεχίζει αδιάκοπη επίθεση κατά μήκος της πρώτης γραμμής της Ουκρανίας

Οι ρωσικές δυνάμεις διεξάγουν μια αδιάκοπη επίθεση σχεδόν σε ολόκληρη την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία και έχουν την «στρατηγική πρωτοβουλία», δήλωσε το Σάββατο ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ.

«Η συνδυασμένη ομάδα στρατευμάτων συνεχίζει μια αδιάκοπη επίθεση σχεδόν σε ολόκληρη την πρώτη γραμμή», δήλωσε ο στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ στους βοηθούς του σε μια ομιλία που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Άμυνας. «Προς το παρόν, η στρατηγική πρωτοβουλία ανήκει εξ ολοκλήρου στις ρωσικές δυνάμεις».

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές σε ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις πολύ πίσω από τις πρώτες γραμμές αυτό το καλοκαίρι και έχει συνεχίσει μια λυσσαλέα επίθεση σε μεγάλο μέρος της ανατολής, προσπαθώντας να κερδίσει περισσότερα εδάφη στον 3,5χρονο πόλεμό της στην Ουκρανία.

Πάνω από 20 νεκροί από επιθέσεις στο Κίεβο την Πέμπτη

Οι ρωσικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, την Πέμπτη σκότωσαν τουλάχιστον 23 ανθρώπους και τραυμάτισαν 38, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, μια συνάντηση που η Ουάσινγκτον ήλπιζε ότι θα προωθούσε τις προσπάθειές του για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοποίησε αμάχους. Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι δεκάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε ρωσικές επιθέσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές τους τελευταίους μήνες και χιλιάδες από την έναρξη του πολέμου.

Ο Γκερασίμοφ δήλωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε 76 στοχευμένες επιθέσεις σε ουκρανικές στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις αυτή την άνοιξη και το καλοκαίρι, με έμφαση στην καταστροφή τοποθεσιών όπου παράγονται συστήματα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας

Ο Γκερασίμοφ δήλωσε ότι η Μόσχα ελέγχει πλέον το 99,7% της ανατολικής περιοχής Λουχάνσκ της Ουκρανίας, το 79% της ανατολικής περιοχής Ντόνετσκ, το 74% της περιοχής Ζαπορίζια και το 76% της περιοχής Χερσώνα.

Από τον Μάρτιο, η Ρωσία έχει καταλάβει περισσότερα από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα (1.351 τετραγωνικά μίλια) ουκρανικού εδάφους και έχει αναλάβει τον έλεγχο 149 χωριών, είπε.

Οι ρωσικές δυνάμεις αυτόν τον μήνα άρχισαν να προωθούν την περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με χάρτες ανοιχτού κώδικα. Ο Γκερασίμοφ δήλωσε ότι επτά χωριά στην περιοχή βρίσκονται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο.

Πηγή: Reuters