Κάλας: Η Ουάσιγκτον να «επανεξετάσει» την απόφασή της να μην χορηγήσει θεωρήσεις εισόδου σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους για τη Γ.Σ. του ΟΗΕ

Κόσμος

Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Τι αναφέρει σε δήλωσή της η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να «επανεξετάσουν» την άρνησή τους να χορηγήσουν θεωρήσεις εισόδου σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους, που σχεδίαζαν να παραστούν τον Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

«Ζητάμε όλοι αυτή η απόφαση να επανεξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, η οποία έκανε δηλώσεις στην Κοπεγχάγη έπειτα από μια σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των 27.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε χθες το βράδυ αυτήν την απόφαση, λίγες εβδομάδες πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου η Γαλλία θα ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους.

 Πηγή: ΑΜΠΕ 

