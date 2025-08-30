Επικεφαλής Ερυθρού Σταυρού: Η εκκένωση της πόλης της Γάζας θα ήταν επικίνδυνη και ανέφικτη

Η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού προειδοποίησε το Σάββατο ότι θα είναι αδύνατο να διατηρηθεί η ασφάλεια των ανθρώπων κατά τη διάρκεια μιας μαζικής εκκένωσης της πόλης της Γάζας, καθώς το Ισραήλ εντείνει την επίθεσή του.

Το Ισραήλ προωθεί το σχέδιό του να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, ξεκινώντας από την πόλη της Γάζας, με στόχο την καταστροφή της Χαμάς μετά από σχεδόν 23 μήνες πολέμου, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει παγκόσμια κατακραυγή για την πείνα στον πολιορκημένο θύλακα.

«Αδύνατη η μαζική εκκένωση»

«Είναι αδύνατο μια μαζική εκκένωση της Πόλης της Γάζας να γίνει ποτέ με ασφαλή και αξιοπρεπή τρόπο υπό τις τρέχουσες συνθήκες», δήλωσε η πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, Μιριάνα Σπόλιαριτς.

Μια εκκένωση θα προκαλούσε μια μαζική μετακίνηση πληθυσμού που καμία άλλη περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας δεν είναι εξοπλισμένη να αντιμετωπίσει, εν μέσω σοβαρών ελλείψεων σε τρόφιμα, στέγη και ιατρικά εφόδια, δήλωσε ο Σπόλιαριτς.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Παρασκευή ότι «θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις ανθρωπιστικές προσπάθειες παράλληλα με τους συνεχιζόμενους ελιγμούς και τις επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να προστατεύσει το κράτος του Ισραήλ».

Το Ισραήλ έχει προτρέψει τους πολίτες να φύγουν προς τα νότια του παλαιστινιακού θύλακα.

Πολλοί άνθρωποι στην πόλη της Γάζας δεν θα μπορούν να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης επειδή λιμοκτονούν, είναι άρρωστοι ή τραυματισμένοι, δήλωσε η Σπόλιαριτς.

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαιτεί από το Ισραήλ να διασφαλίσει ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε στέγη, ασφάλεια και διατροφή, όταν εκδίδονται εντολές εκκένωσης.

«Αυτές οι προϋποθέσεις δεν μπορούν να πληρούνται προς το παρόν στη Γάζα. Αυτό καθιστά οποιαδήποτε εκκένωση όχι μόνο ανέφικτη αλλά και ακατανόητη υπό τις παρούσες συνθήκες», πρόσθεσε η Σπόλιαριτς.

Η σύγκρουση ξεκίνησε με μια επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς σε ισραηλινές κοινότητες στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 άτομα σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς και συλλαμβάνοντας περίπου 250 ομήρους.

Πάνω από 60.000 οι νεκροί στη Γάζα

Η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει περισσότερους από 63.000 ανθρώπους στη Γάζα, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους της Γάζας.

Πηγή: Reuters