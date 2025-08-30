Η Παλαιστινιακή Αρχή καλεί τις ΗΠΑ να επαναφέρουν τη βίζα του Αμπάς ενόψει των κρίσιμων συνεδριάσεων του ΟΗΕ

Το γραφείο του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αναιρέσει την ασυνήθιστη απόφασή της να ανακαλέσει τη βίζα του, εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που επρόκειτο να εμφανιστεί στην κύρια ετήσια συνάντηση του ΟΗΕ και σε ένα διεθνές συνέδριο για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακάλεσε τις βίζες του Αμπάς και 80 άλλων αξιωματούχων ενόψει της ετήσιας συνάντησης υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα, όπως αποκάλυψε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Αμπάς απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση εδώ και πολλά χρόνια και γενικά ηγείται της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας.

«Καλούμε την αμερικανική κυβέρνηση να αναιρέσει την απόφασή της. Αυτή η απόφαση μόνο θα αυξήσει την ένταση και την κλιμάκωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής προεδρίας, Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινεχ, στο Associated Press στη Ραμάλα.

«Είμαστε σε επαφή από χθες με αραβικές και ξένες χώρες, ειδικά με εκείνες που ενδιαφέρονται άμεσα για αυτό το ζήτημα. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί όλο το εικοσιτετράωρο», λέει.

Προέτρεψε και άλλες χώρες να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ για να ανατρέψει την απόφαση, ιδίως τις χώρες που διοργάνωσαν μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου στις 22 Σεπτεμβρίου σχετικά με την αναβίωση των προσπαθειών για μια λύση δύο κρατών για τη Μέση Ανατολή. Συνδιοργανώνεται από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία.

Πηγή: AP

Διαβάστε ακόμη:

→ ΠΑΣΟΚ για ανάκληση βίζας Αμπάς: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης συμμετοχής όλων στη Γ.Σ. του ΟΗΕ