Ουκρανία: Νεκρός από πυροβολισμούς ο πρώην πρόεδρος της Βουλής – Ποιος ήταν ο Αντρίι Παρούμπι

Ο Αντρίι Παρούμπι, Ουκρανός βουλευτής που είχε διατελέσει πρόεδρος του κοινοβουλίου και διαδραμάτισε εξέχοντα ρόλο στην επανάσταση του EuroMaidan, σκοτώθηκε έπειτα από πυροβολισμούς στην πόλη Λβίβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στη Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή. «Ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο και ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο μόλις με ενημέρωσαν για τις συνθήκες της φρικτής δολοφονίας στο Λβιβ. Ο Αντρίι Παρούμπι πέθανε», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με πιθανούς υπόπτους ή το κίνητρο της δολοφονίας.

Πώς έγινε η δολοφονία

Επικαλούμενο πηγές, το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Suspilne ανέφερε ότι ο ύποπτος για την επίθεση ήταν ντυμένος ως διανομέας και οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο. Ο δράστης φέρεται να πλησίασε τον Παρούμπι, να άνοιξε πυρ και να διέφυγε από το σημείο με το ποδήλατο. Επτά κάλυκες βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος, ανέφερε το Suspilne.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Λβιβ, δήλωσε ο κυβερνήτης Μαξίμ Κοζίτσκι.

Ο Παρούμπιι, ο οποίος ήταν 54 ετών, ήταν βουλευτής προερχόμενος από την περιφέρεια της Λβιβ με μακρά θητεία στα κοινά. Συμμετείχε στην Πορτοκαλί Επανάσταση το 2004 και ηγήθηκε εθελοντικών μονάδων αυτοάμυνας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης EuroMaidan το 2013-2014. Σύμφωνα με το Kyiv Independent, ο ρόλος του ως γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας κατά την έναρξη της επιθετικότητας της Μόσχας τον κατέστησε συχνό στόχο της ρωσικής προπαγάνδας και παραπληροφόρησης.

Στη συνέχεια διετέλεσε πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος του κοινοβουλίου μεταξύ 2014 και 2016 και πρόεδρος του κοινοβουλίου από το 2016 έως το 2019. Από το 2019, ο Παρούμπι είναι μέλος του κόμματος του πρώην προέδρου της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο.