Στόχος της Ουκρανίας δύο ρωσικά διυλιστήρια σε Κρασνοντάρ και Σαμάρα

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν διυλιστήρια πετρελαίου στο Κρασνοντάρ και στη Σαμάρα της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο ουκρανικός στρατός κατέγραψε πολλαπλές εκρήξεις και πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, το οποίο, όπως ανέφερε, παράγει τρία εκατομμύρια τόνους ελαφρών πετρελαϊκών προϊόντων ετησίως στην περιφέρεια Κρασνοντάρ.

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης στην περιοχή του διυλιστηρίου στη Σιζράν, στην περιφέρεια Σαμάρα, η ικανότητα επεξεργασίας του οποίου έφθανε τα 8,4 εκατομμύρια τόνους ετησίως πριν από τον Αύγουστο, ανέφερε ο στρατός.

Το Κράι Κρασνοντάρ, που βρίσκεται ανατολικά της Κριμαίας, και η περιφέρεια Σαμάρα, που βρίσκεται περίπου 700 χλμ. από την πρώτη γραμμή της Ουκρανίας, γίνονται ολοένα και πιο συχνά στόχοι των Ουκρανών, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να πλήξει ρωσικές υποδομές ορυκτών καυσίμων για να διαταράξει τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Μόσχας.

Τα δύο διυλιστήρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 4,1% της παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας. Σύμφωνα με το Reuters, οι ουκρανικές επιθέσεις σε δέκα διυλιστήρια μόνο τον Αύγουστο έκλεισαν εγκαταστάσεις που αντιπροσωπεύουν το 17% της εθνικής ικανότητας παραγωγής της Ρωσίας (περίπου 1,1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα).

