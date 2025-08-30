Logo Image

Στόχος της Ουκρανίας δύο ρωσικά διυλιστήρια σε Κρασνοντάρ και Σαμάρα

Κόσμος

Στόχος της Ουκρανίας δύο ρωσικά διυλιστήρια σε Κρασνοντάρ και Σαμάρα

Φωτ. αρχείου Governor of Krasnodar Region Veniamin Kondratyev via Telegram/Handout via REUTERS

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν διυλιστήρια πετρελαίου στο Κρασνοντάρ και στη Σαμάρα της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο ουκρανικός στρατός κατέγραψε πολλαπλές εκρήξεις και πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, το οποίο, όπως ανέφερε, παράγει τρία εκατομμύρια τόνους ελαφρών πετρελαϊκών προϊόντων ετησίως στην περιφέρεια Κρασνοντάρ.

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης στην περιοχή του διυλιστηρίου στη Σιζράν, στην περιφέρεια Σαμάρα, η ικανότητα επεξεργασίας του οποίου έφθανε τα 8,4 εκατομμύρια τόνους ετησίως πριν από τον Αύγουστο, ανέφερε ο στρατός.

Το Κράι Κρασνοντάρ, που βρίσκεται ανατολικά της Κριμαίας, και η περιφέρεια Σαμάρα, που βρίσκεται περίπου 700 χλμ. από την πρώτη γραμμή της Ουκρανίας, γίνονται ολοένα και πιο συχνά στόχοι των Ουκρανών, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να πλήξει ρωσικές υποδομές ορυκτών καυσίμων για να διαταράξει τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Μόσχας.

Τα δύο διυλιστήρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 4,1% της παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας. Σύμφωνα με το Reuters, οι ουκρανικές επιθέσεις σε δέκα διυλιστήρια μόνο τον Αύγουστο έκλεισαν εγκαταστάσεις που αντιπροσωπεύουν το 17% της εθνικής ικανότητας παραγωγής της Ρωσίας (περίπου 1,1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα).

Διαβάστε ακόμα:

→ Ουκρανία: Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους – Ένας νεκρός στη Ζαπορίζια

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube