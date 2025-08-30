Στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον οι σχέσεις Τουρκίας – Χαμάς

Στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον μπαίνει η σχέση της Τουρκίας με τη Χαμάς, μέσω τροπολογίας που κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο βουλευτής Νταν Γκόλντμαν.

Η διάταξη προβλέπει ότι μέσα σε 120 ημέρες από την ψήφιση του νόμου, ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σε συνεργασία με τα υπουργεία Άμυνας, Οικονομικών και Εξωτερικών, θα υποβάλει στο Κογκρέσο έκθεση για τον ρόλο της Άγκυρας στη στήριξη της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Η έκθεση θα αξιολογεί κατά πόσον η τουρκική κυβέρνηση παρέχει καταφύγιο, πόρους ή στήριξη στη Χαμάς και στις θυγατρικές της και θα περιγράφει το εύρος της βοήθειας αυτής.

Το πόρισμα θα κατατεθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και της Γερουσίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ