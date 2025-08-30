Ουκρανία: Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους – Ένας νεκρός στη Ζαπορίζια

Σφοδρούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε η Ρωσία σε πολλές ουκρανικές περιφέρειες στην κεντρική και νοτιοανατολική Ουκρανία, αφήνοντας τουλάχιστον ένα νεκρό στην πόλη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές το Σάββατο.

«Τη νύχτα, ο εχθρός πραγματοποίησε μαζικά πλήγματα» στη Ζαπορίζια, ανέφερε η κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας στο Telegram.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, έκανε λόγο για ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 22, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

«Τα ρωσικά πλήγματα κατέστρεψαν σπίτια, προκάλεσαν ζημιές σε πολλές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων καφετεριών, πρατηρίων καυσίμων και βιομηχανικών επιχειρήσεων», όπως διευκρίνισε στο Telegram. Δεκάδες κτήρια και κατοικίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ή αέριο, πρόσθεσε.

Λίγο βορειότερα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ έκανε επίσης λόγο για επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Υποδομές υπέστησαν ζημιές (στις πόλεις) Ντνίπρο και Πάβλογκραντ, προκαλώντας πυρκαγιές», εξήγησε στο Telegram o περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ, διευκρινίζοντας πως δεν έχουν καταγραφεί θύματα.

Από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, το Ντνιπροπετρόφσκ είχε αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τις σφοδρές μάχες. Ωστόσο, την Τρίτη, 26 Αυγούστου, η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως ρωσικά στρατεύματα έχουν προωθηθεί στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει από την πλευρά του πως προελαύνει από τον Ιούλιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Ντνιεπροπετρόφσκ δεν είναι ανάμεσα στις πέντε ουκρανικές περιοχές – Ντονέτσκ, Χερσώνα, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Κριμαία – που η Μόσχα έχει δημοσίως διεκδικήσει ως ρωσικό έδαφος.

Πιο μακριά στο μέτωπο, η περιφέρεια του Βολίν, στα σύνορα με την Πολωνία, δέχθηκε «μαζική επίθεση με εχθρικά drones», σύμφωνα με τον αξιωματούχο της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Ρουντνίτσκι, που διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα προς το παρόν.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, η εταιρία σιδηροδρόμων έκανε λόγο για καθυστερήσεις λόγω ζημιών που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι κατέρριψε 510 από τα 537 drones και 38 από τους 45 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία. Κατέγραψε πέντε εκτοξεύσεις πυραύλων και 24 drones σε 7 τοποθεσίες, με συντρίμμια να πέφτουν σε 21 σημεία.

Το νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων έρχεται μετά τους βομβαρδισμούς που υπέστη η ουκρανική πρωτεύουσα στη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη, που στοίχισαν τη ζωή σε 25 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά.