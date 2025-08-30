Βενεζουέλα: Αμερικανικό καταδρομικό πλοίο κατευθύνεται στην Καραϊβική – Πού έχει στείλει δυνάμεις ο Τραμπ (χάρτης)

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε διεθνή ύδατα, αυξάνοντας την παρουσία τους στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του διεθνούς λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Η στρατιωτική ανάπτυξη που επιθυμεί η Ουάσινγκτον προκαλεί οργή στη Βενεζουέλα, με τον πρόεδρο της χώρας Νικολάς Μαδούρο να προειδοποιεί την Πέμπτη ότι δεν υπάρχει «καμιά πιθανότητα» οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε εισβολή και αλλαγή καθεστώτος.

Η ανάπτυξη πολεμικών πλοίων από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός πυρηνοκίνητου υποβρυχίου και 4.500 στρατιωτών, αποτελεί μέρος των εντατικοποιημένων επιχειρήσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά των καρτέλ ναρκωτικών, με την προβολή στρατιωτικής ισχύος γύρω από τη Λατινική Αμερική να θέτει χώρες όπως η Βενεζουέλα σε επιφυλακή, στο πλαίσιο της πιο σοβαρής αντιπαράθεσής τους εδώ και χρόνια με τις ΗΠΑ.

Ο Μαδούρο έχει δηλώσει ότι η επιθετικότητα των ΗΠΑ στην περιοχή ενισχύει την αποφασιστικότητα του λαού του, μαζί με τη δύναμη της κυβέρνησής του. Οι αυξανόμενες πολιτικές και οικονομικές πιέσεις στη Βενεζουέλα, σε συνδυασμό με την αυξημένη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, εγείρουν μεγαλύτερα ερωτήματα σχετικά με την βιωσιμότητα της διπλωματίας με χώρες όπως η Κολομβία.

Η κατάσταση αυτή αυξάνει επίσης την πίεση προς τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να μεσολαβήσουν και να αποτρέψουν, εάν χρειαστεί, τυχόν συγκρούσεις.

Τι ξέρουμε

Οκτώ πολεμικά πλοία των ΗΠΑ συμμετέχουν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης «ενισχυμένης επιχείρησης κατά των ναρκωτικών» στη Λατινική Αμερική, δήλωσε αξιωματούχος της Άμυνας στην Washington Post. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τρία αντιτορπιλικά εφοδιασμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους, δύο αποβατικά πλοία, ένα αμφίβιο πλοίο εφόδου, ένα καταδρομικό και ένα παράκτιο πολεμικό πλοίο που είτε βρίσκονται στην περιοχή είτε βρίσκονται καθ’ οδόν.

Τα αντιτορπιλικά μεταφέρουν αξιωματούχους της ακτοφυλακής των ΗΠΑ και των αρχών επιβολής του νόμου, οι οποίοι θα πραγματοποιούν κρατήσεις ή συλλήψεις. Δεν είναι γνωστό πού ακριβώς θα επιχειρούν τα πλοία, εκτός από το ότι περιπολούν την Καραϊβική.

Την Τρίτη, Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε ανωνυμία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αναπτύξει επίσης πυραυλοφόρο αντιτορπιλικό, το USS Lake Erie, καθώς και το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο USS Newport.

Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι ένα αμερικανικό υποβρύχιο και «αρκετά» αναγνωριστικά αεροσκάφη περιπολίας P-8, τα οποία είναι πλέον ορατά στο αεροδρόμιο του Σαν Χουάν στο Πουέρτο Ρίκο, αναπτύσσονται στην περιοχή.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν επίσης το βράδυ της Παρασκευής το αμερικανικό πυραυλοφόρο αντιτορπιλικό USS Lake Erie να εισέρχεται στη διώρυγα του Παναμά κατευθυνόμενο προς την Καραϊβική. Το πολεμικό πλοίο πέρασε γύρω στις 21:30 (05:30 σήμερα ώρα Ελλάδας) ένα από τα θυροφράγματα της διώρυγας από τον Ειρηνικό και κατευθύνθηκε ανατολικά προς τον Ατλαντικό, διαπίστωσαν οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο σημείο, για ένα ταξίδι οκτώ ωρών που διατρέχει 80 χλμ.

Η αντίδραση του Καράκας

Απαντώντας, η Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι στέλνει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για περιπολίες στα χωρικά ύδατά της.

Ο Μαδούρο, μιλώντας σε στρατιωτική τελετή στο Καράκας, χαρακτήρισε την ναυτική παρουσία των ΗΠΑ ως εχθρική πολιορκία που παραβιάζει τον Χάρτη του ΟΗΕ. Επίσης, ευχαρίστησε τον Κολομβιανό πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο για την ανάπτυξη 25.000 στρατιωτών για την υποστήριξη της ασφάλειας κατά μήκος των κοινών συνόρων τους, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως κοινή προσπάθεια για την προστασία της Βενεζουέλας και της ευρύτερης παραμεθόριας περιοχής.

Σημειώνεται ότι η Ουάσινγκτον και το Καράκας βρίσκονται στα μαχαίρια εδώ και χρόνια και ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ εντείνει την πίεση στον Βενεζουελάνο ομόλογό του, την επανεκλογή του οποίου τον Ιούλιο του 2024 δεν είχε αναγνωρίσει ο προηγούμενος (μέχρι τον Ιανουάριο) πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Η κυβέρνηση Τραμπ αύξησε τον Αύγουστο στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα διευκόλυναν τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί πως είναι «επικεφαλής» συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά, του Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»).

Σχολιάζοντας η Τζένιφερ ΜακΚόι, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, ανέφερε στο Newsweek ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν με διάφορους τρόπους τουλάχιστον από το 2015 για να πιέσουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας να παραιτηθεί από το αξίωμά του. Αυτό, ωστόσο, είναι ένα «νέο μέσο άσκησης πίεσης που δεν έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν», είπε.

«Ενώ μπορεί να είναι χρήσιμο στο να αναχαιτιστεί η διακίνηση ναρκωτικών, είναι περισσότερο μια επίδειξη δύναμης παρά μια πραγματική απειλή εισβολής στη Βενεζουέλα», συνέχισε. «Αυτό θα απαιτούσε μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη… Ομοίως, η αντίδραση του Μαδούρο να ενεργοποιήσει μια υποτιθέμενα φανταστική πολιτοφυλακή 4,5 εκατομμυρίων είναι μια ρητορική επίδειξη δύναμης που στοχεύει στο να καθησυχάσει τον πληθυσμό του ότι θα αποκρούσει οποιαδήποτε εισβολή», πρόσθεσε.