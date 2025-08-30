ΗΠΑ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας απέλυσε 23 υπαλλήλους της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ απέλυσε είκοσι τρεις υπαλλήλους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA), μεταξύ των οποίων κορυφαία στελέχη, για φερόμενη παραμέληση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και παραβίαση ευαίσθητων δεδομένων.

Η Νόεμ δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με την παραβίαση, αλλά κατηγόρησε ευθέως υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής της FEMA, γνωστοποιώντας πως απέλυσε 23 εξ’ αυτών.

Παρότι αναφέρθηκε σε απειλή όχι μόνο για το υπουργείο αλλά και για τη χώρα, διαβεβαίωσε πως «κανείς Αμερικανός πολίτης δεν επηρεάστηκε άμεσα». «Δεν εξήχθησαν ευαίσθητα δεδομένα από οποιοδήποτε δίκτυο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας», δήλωσε.

Η Κρίστι Νόεμ κατηγόρησε τους 23 υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής της FEMA για «αποτυχία», «αμέλεια», «ανικανότητα» και ανεντιμότητα. «Αυτά τα άτομα του βαθέος κράτους ενδιαφέρονταν περισσότερο να καλύψουν τις αποτυχίες τους παρά να προστατεύσουν την πατρίδα και τα προσωπικά δεδομένα των Αμερικανών πολιτών, γι’ αυτό και τους απομάκρυνα αμέσως», δήλωσε.

Οι απολύσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην FEMA, με ορισμένους αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν τους υπαλλήλους που απομακρύνθηκαν ως «εξαιρετικά ικανούς» και «ιδιαίτερα σεβαστούς».

Το περιβάλλον της Νόεμ συγκρούεται με την ηγεσία της FEMA εδώ και μήνες, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να αναδιαμορφώσει την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας

Η είδηση για την παραβίαση δεδομένων από το δίκτυο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης – και των απολύσεων που φέρονται να συνδέονται με αυτήν – έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν δεκάδες νυν και πρώην μέλη του προσωπικού της FEMA.

Μέσω της συγκεκριμένης επιστολής, προειδοποίησαν το Κογκρέσο των ΗΠΑ ότι η απειρία της ηγεσίας που τοποθετήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστροφή ανάλογη με του τυφώνα Κατρίνα, ο οποίος είχε σαρώσει τη Νέα Ορλεάνη πριν από 20 χρόνια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι σε περίπτωση καταστροφών, οι πολιτειακές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν τη διαχείριση των κρίσεων. H FEMA έχει παγώσει τις προσλήψεις μέχρι τουλάχιστον το τέλος της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.