Ζελένσκι: Όχι στην νεκρή ζώνη των 40 χιλιομέτρων

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις προτάσεις για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας μεταξύ των ουκρανικών και των ρωσικών δυνάμεων ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικότητες του σύγχρονου πολέμου.

«Μόνο όσοι δεν κατανοούν την τεχνολογική κατάσταση του σημερινού πολέμου προτείνουν μια ζώνη ασφαλείας», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Τα σχόλιά του ακολούθησαν μια αναφορά που υποδηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας 40 χλμ. (25 μιλίων) ως μέρος είτε μιας εκεχειρίας είτε μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας.

«Νεκρή ζώνη» από drones

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε μια σύγκρουση που καθοδηγείται από την τεχνολογία των drones, και ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι μια ζώνη ασφαλείας ήδη υπάρχει λόγω της απειλής επιθέσεων με drones κοντά στην πρώτη γραμμή.

Οι ζώνες ασφαλείας μπορούν να δημιουργήσουν αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες μεταξύ των εμπόλεμων χωρών, όπως η Βόρεια και η Νότια Κορέα, και φυσικά σύνορα όπως το Σιδηρούν Παραπέτασμα, που χώριζε τη Σοβιετική Ένωση από τη Δύση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με μια έκθεση στο Politico, Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν ότι η πρόταση μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών αξιωματούχων ήταν να αποκλειστεί μια λωρίδα γης στην Ουκρανία μεταξύ των δύο δυνάμεων.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι υπήρχε ήδη μια περιοχή και στις δύο πλευρές της γραμμής του μετώπου όπου το βαρύ πυροβολικό δεν μπορούσε να λειτουργήσει λόγω του κινδύνου πυραύλων από drones.

«Σήμερα, τα βαριά όπλα μας βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χλμ. το ένα από το άλλο, επειδή όλα χτυπιούνται από drones», είπε.

«Αυτή η ζώνη ασφαλείας – την αποκαλώ «νεκρή ζώνη», άλλοι την αποκαλούν «γκρίζα ζώνη» – υπάρχει ήδη».

Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα μπορούσε επίσης να σημαίνει ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει μέρος του εδάφους της εντός της ζώνης, κάτι που ο Ζελένσκι επίσης απέρριψε: «Αν η Ρωσία θέλει να έχει μεγαλύτερη απόσταση από εμάς, μπορεί να υποχωρήσει βαθιά στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας».

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν είναι έτοιμη για διπλωματία, αλλά αναζητά τρόπους να αναβάλει το τέλος του πολέμου.

Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης: