Χάος στα αεροπορικά ταξίδια στη Γαλλία και ολόκληρη την Ευρώπη αναμένεται τον Σεπτέμβρη

Τα ταξιδιωτικά σχέδια χιλιάδων επιβατών τον Σεπτέμβριο αναμένεται να διαταραχθούν, μετά την κατάθεση πρότασης απεργίας από τη μεγαλύτερη ένωση ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Γαλλίας.

Η ένωση SNCTA επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιήσει 24ωρη απεργία, από το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου έως το τέλος της 19ης Σεπτεμβρίου. Η ένωση, η οποία εκπροσωπεί περίπου το 60% των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Γαλλίας, είναι η μεγαλύτερη της χώρας.

Η απεργία έρχεται μετά από αυτό που η SNCTA περιέγραψε ως διακοπή του διαλόγου με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Γαλλίας (DGAC).

Σε δήλωση αυτή την εβδομάδα, η ένωση ανέφερε: «Εδώ και αρκετά χρόνια, η διακυβέρνηση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας χαρακτηρίζεται από δυσπιστία, τιμωρητικές πρακτικές και εξευτελιστικές μεθόδους διαχείρισης. Είναι σαφές ότι αυτός ο άκαρπος διάλογος εμποδίζει πλέον κάθε προοπτική προόδου και μεταρρύθμισης».

Ταξιδιωτικό χάος στη Γαλλία και ολόκληρη την Ευρώπη

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σε όλα τα αεροδρόμια της Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Charles-de-Gaulle του Παρισιού, καλούνται να συμμετάσχουν. Τα συνδικάτα του κλάδου, UNSA-ICNA και USAC-CGT, δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη αν θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

Παρόλα αυτά, αναμένεται να επηρεαστούν πολλές πτήσεις από και προς τα γαλλικά αεροδρόμια, καθώς και εκείνες που διασχίζουν τον γαλλικό εναέριο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογίων από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Ιταλία.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, αλλά θα ανακοινωθούν από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Γαλλίας δύο ημέρες πριν από την απεργία.

Συνιστάται στους επιβάτες που έχουν προγραμματίσει πτήσεις κατά τη διάρκεια της απεργίας να παραμένουν σε επαφή με την αεροπορική τους εταιρεία για ενημερώσεις.

Το «μάθημα» από τις απεργίες του Ιουλίου

Η τελευταία σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων, στις 3-4 Ιουλίου, προκάλεσε χάος σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό συντονιστή αεροπορικών μεταφορών Eurocontrol, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επιβάτες επηρεάστηκαν από τις απεργίες που οργανώθηκαν από τα μικρότερα συνδικάτα UNSA-ICNA και USAC-CGT. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair ισχυρίστηκε ότι η διαταραχή κόστισε στις αεροπορικές εταιρείες πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τις απεργίες για «απελπιστική κακοδιαχείριση».

Ενώ η SNCTA δεν συμμετείχε στην απεργία του Ιουλίου, φαίνεται να έχει κάνει μια στροφή 180 μοιρών, προκαλώντας ανησυχίες ότι η διαταραχή του Σεπτεμβρίου θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη λόγω του μεγέθους και της επιρροής του συνδικάτου.

Αύξηση μισθών και διοικητικές μεταρρυθμίσεις ζητά το συνδικάτο

Η SNCTA ζητά την προσαρμογή των μισθών στον πληθωρισμό και «μια βαθιά αλλαγή στη διοίκηση των λειτουργιών» της DGAC. Επίσης, κατέστησε σαφές ότι η απεργία αποτελεί έσχατη λύση.

«Σε πολλές περιπτώσεις, η SNCTA έχει ευνοήσει τον κοινωνικό διάλογο και έχει υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις», επεσήμανε η ένωση σε δήλωση την Πέμπτη.

Ακόμη και αν άλλες ενώσεις δεν συμμετάσχουν, η δράση αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει χιλιάδες πτήσεις. Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τακτικά τα δρομολόγια, να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν από το ταξίδι και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις ανταποκρίσεις, καθώς αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε όλη την Ευρώπη.

