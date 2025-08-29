Financial Times: «Ο Τραμπ θέλει Κινέζους ειρηνοποιούς στο ουκρανικό μέτωπο» – Η «αδιανόητη» πρόταση του Πούτιν

Την αποστολή κινεζικών στρατευμάτων ως ειρηνευτικών δυνάμεων στην μεταπολεμική Ουκρανία, πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας στο Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται 4 άτομα τα οποία έχουν γνώση των συζητήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πρόταση που είχε υποβάλει στο παρελθόν ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Τραμπ πρότεινε να ζητηθεί από την Κίνα να αποστείλει ειρηνευτικές δυνάμεις, για την επιτήρηση μιας ουδέτερης ζώνης μήκους 1.300 χλμ. κατά μήκος της πρώτης γραμμής της Ουκρανίας, ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Διαψεύσεις

Για ψεύδη μίλησε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, τονίζοντας ότι «δεν υπήρξε καμία συζήτηση για κινεζικές ειρηνευτικές δυνάμεις».

Σε διάψευση προχώρησε και το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας αν και το Πεκίνο έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτό να διαδραματίσει «εποικοδομητικό ρόλο» στην επίλυση του πολέμου.

Η ιδέα, έτσι κι αλλιώς βρίσκει αντίθετες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έχει ήδη απορριφθεί από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω της υποστήριξης του Πεκίνου στις πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ήταν μέρος των συζητήσεων για πιθανή εκεχειρία, την παροχή δυτικών εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία και την γενικότερη μορφή που θα έχει μια μεταπολεμική συμφωνία.

Στο τραπέζι βρέθηκε και σχέδιο δημιουργίας μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης που θα περιπολείται από ουδέτερες ειρηνευτικές δυνάμεις, ως το πρώτο στάδιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τι ζητούσαν οι Ρώσοι

Οι Ρώσοι έθεσαν για πρώτη φορά το θέμα της συμμετοχής κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφάλειας κατά τις πρώτες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 2022.

Η πρόταση της Ρωσίας εκείνη την εποχή ανέφερε ότι τα «κράτη εγγυητές» που θα υπέγραφαν μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία — οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Κίνα και η Ρωσία — θα προσέρχονταν σε βοήθεια της Ουκρανίας σε περίπτωση νέας επίθεσης κατά της χώρας.

Μια τέτοια συμφωνία θεωρήθηκε αδιανόητη για την Ουκρανία, καθώς η Μόσχα εισηγήθηκε ότι τα κράτη – εγγυητές θα έπρεπε να εγκρίνουν οποιαδήποτε αντίδραση σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ουκρανίας, πράγμα που σήμαινε ότι η Ρωσία θα είχε δικαίωμα βέτο σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση.

Η προηγούμενη πρόταση της Ρωσίας υποβλήθηκε ενώ η Μόσχα είχε σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς κατείχε εδάφη γύρω από το Κίεβο. Ο Ζελένσκι εγκατέλειψε τις συνομιλίες αφού οι δυνάμεις του έδιωξαν τους Ρώσους από την περιοχή και αποκάλυψαν στοιχεία για εγκλήματα πολέμου σε πόλεις βόρεια της πρωτεύουσας.

