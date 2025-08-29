Ισραηλινό χτύπημα στη Δαμασκό πίσω από την οργή της Αγκυρας; – Υποβαθμίζει τις απειλές Φιντάν το Ισραήλ

Ως λεονταρισμούς της Αγκυρας αντιμετωπίζει ουσιαστικά το Ισραήλ τις απειλές Φιντάν για πλήρη διακοπή εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ, οι οποίες εμμέσως αποδίδονται από τον ισραηλινό Τύπο σε μια ισραηλινή επίθεση που εξαπολύθηκε στην περιοχή της Δαμασκού τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη με στόχο «τουρκικές συσκευές παρακολούθησης».

Πληροφορίες που δημοσιεύουν οι Times of Israel περιγράφουν διαφορετική εικόνα από εκείνη του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν περί πλήρους διακοπής εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ και κλεισίματος του εναερίου χώρου της Τουρκίας για τα ισραηλινά αεροπλάνα, ενώ και ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες αναφέρουν ότι δεν έχουν λάβει νέες οδηγίες σχετικά με τις πτήσεις πάνω από την Τουρκία.

Παρομοίως Ισραηλινοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με πληροφορίες των Times of Israel, φαίνεται να υποβαθμίζουν τις δηλώσεις Φιντάν καθώς θεωρούν ότι οι ανακοινώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ δεν περιέχουν νέες πληροφορίες και απλώς παρουσίασε, με ορισμένες ανακρίβειες, τις ενέργειες που έχει ήδη λάβει η Τουρκία εναντίον του Ισραήλ εξ αιτίας του πολέμου της Χαμάς στη Γάζα.

Παρά τις δηλώσεις Φιντάν, ισραηλινά αεροπλάνα εξακολουθούσαν να πετούν στον τουρκικό εναέριο χώρο την Παρασκευή και δεν έλαβαν οδηγίες να αλλάξουν σχέδια πτήσεις για να αποφύγουν τον τουρκικό εναέριο χώρο, ανέφερε το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού.

«Μετά από αναφορές σχετικά με την απόφαση της Τουρκίας να κλείσει τον εναέριο χώρο της σε ισραηλινά αεροπλάνα, η Arkia βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία στους Times of Israel. «Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουν ληφθεί επιχειρησιακές οδηγίες». αλλά και ένας άλλος αερομεταφορέας η Israir ανέφερε επίσης στους Times of Israel ότι «ο εναέριος χώρος δεν έχει κλείσει». «Οι πτήσεις μας λειτουργούν κανονικά χωρίς αλλαγές και είμαστε σε τακτική επαφή με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας», είναι η θέση του ισραηλινού αερομεταφορέα.

Η κυβέρνηση Νετανάχου δεν σχολίασε αμέσως τις αναφορές του Φιντάν, οι οποίες ήρθαν λίγες ώρες αφότου το σαουδαραβικό πρακτορείο Al-Hadath ανέφερε ότι μια ισραηλινή επίθεση στην περιοχή της Δαμασκού τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη διέλυσε τουρκικές συσκευές παρακολούθησης που προορίζονταν για την παρακολούθηση του Ισραήλ.

Πηγές από τη ναυτιλία ανέφεραν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι οι τουρκικές λιμενικές αρχές είχαν αρχίσει ανεπίσημα να απαιτούν από τους ναυτιλιακούς πράκτορες να παρέχουν επιστολές που δηλώνουν ότι τα πλοία δεν συνδέονται με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικά ή επικίνδυνα φορτία με προορισμό τη χώρα.

Ο Χάι Ειτάν Κοέν Γιαναροτσάκ, ειδικός σε θέματα Τουρκίας στο Κέντρο Μοσέ Νταγιάν για τις Μεσανατολικές και Αφρικανικές Σπουδές του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, θεωρεί τις τελευταίες αναφορές του Φιντάν αξιόπιστες αλλά και δραματικές.

«Η Τουρκία υιοθετεί μια σταδιακή στρατηγική τιμωρίας κατά του Ισραήλ», δηλώνει. «Όταν το Ισραήλ εξέφρασε την πρόθεσή του να ξεκινήσει εισβολή στην Πόλη της Γάζας, η Άγκυρα επέβαλε ναυτικές κυρώσεις που απαγόρευαν σε ισραηλινά πλοία να επισκέπτονται τουρκικά λιμάνια. Και σήμερα, μετά την είδηση ​​ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομή εναντίον φυλακίων του συριακού στρατού, όπου η Τουρκία διέθετε συσκευές πληροφοριών για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ισραηλινών στρατευμάτων, η Άγκυρα έλαβε μια νέα απόφαση και έκλεισε τον εναέριο χώρο της στα ισραηλινά αεροπλάνα».

«Αυτή η κίνηση είναι σίγουρα άνευ προηγουμένου και δεν θα είναι εύκολο να ανατραπεί στο μέλλον», συμπλήρωσε.

Οι ανακοινώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ

«Έχουμε διακόψει εντελώς το εμπόριό μας με το Ισραήλ, έχουμε κλείσει τα λιμάνια μας για τα ισραηλινά πλοία και δεν επιτρέπουμε στα τουρκικά πλοία να πηγαίνουν στα λιμάνια του Ισραήλ», δήλωσε ο Φιντάν σε έκτακτη κοινοβουλευτική συνεδρίαση για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα.

«Δεν επιτρέπουμε σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρουν όπλα και πυρομαχικά στο Ισραήλ να εισέρχονται στα λιμάνια μας και σε αεροπλάνα να εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία πρόκειται να πραγματοποιήσει αεροπορικές ρίψεις βοήθειας στη Γάζα. «Τα αεροπλάνα μας είναι έτοιμα, μόλις η Ιορδανία δώσει την έγκρισή της, θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε», είπε στους βουλευτές .

Η Χαμάς προέτρεψε «την Τουρκία, καθώς και τις αραβικές και ισλαμικές χώρες και τα ελεύθερα έθνη του κόσμου, να κλιμακώσουν τα τιμωρητικά μέτρα εναντίον» του Ισραήλ, «να διακόψουν όλες τις σχέσεις μαζί του και να εργαστούν για την απομόνωσή του — ώστε να το αναγκάσουν να σταματήσει τη γενοκτονία και την καταστροφή της Γάζας».

Στα 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια ο όγκλος των εμπορικών συναλλαγών Ισραήλ-Τουρκίας το 2023

Η Τουρκία, είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Χαμάς και από τους πιο σκληρούς επικριτές του Ισραήλ για τις ενέργειές του στη Γάζα. Πέρυσι, η Τουρκία δήλωσε ότι σταματά όλες τις εξαγωγές και εισαγωγές από και προς το Ισραήλ, αν και ορισμένες λέγεται ότι συνεχίστηκαν σιωπηλά.

Οι δύο χώρες είχαν όγκο συναλλαγών 6,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023 και η Τουρκία ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη πηγή εισαγόμενων αγαθών του Ισραήλ. Το Ισραήλ και η Τουρκία έχουν συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι οποίες τώρα καταργούνται.

Η Κωνσταντινούπολη ήταν επίσης από καιρό ένας δημοφιλής προορισμός για Ισραηλινούς τουρίστες, πολλοί από τους οποίους ταξίδευαν με την Turkish Airlines και χρησιμοποιούσαν το αεροδρόμιο Ατατούρκ ως φθηνότερη επιλογή για πτήσεις ανταπόκρισης με προορισμούς στην Ευρώπη και αλλού. Πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, η Turkish Airlines ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος αερομεταφορέας στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ.

Πηγή: Times of Israel