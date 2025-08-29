Τις επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να πραγματοποιηθεί επαφή Ρωσίας-ΗΠΑ για να συζητηθούν «αμοιβαία ζητήματα που προκαλούν ανησυχία» στις διμερείς σχέσεις σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου υφυπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Ο Ριαμπκόφ όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να σαμποτάρουν τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, αλλά η Μόσχα αναμένει από την Ουάσινγκτον να συνεχίσει τις προσπάθειές της.

«Προχωράμε με δεδομένο το γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις από αυτές τις συμφωνίες (που επιτεύχθηκαν στην Αλάσκα). Αναμένουμε ότι έτσι θα γίνει τελικά αντιληπτή η κατάσταση στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες τις σαμποτάρουν ευθέως», ανέφερε ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το TASS.