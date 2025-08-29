Μια σπάνια καλή είδηση για τους Ουκρανούς: Πώς γύρισαν μπούμερανγκ στους Ρώσους, τα ίδια τους τα όπλα – Βίντεο

Η καταστροφή δύο στρατηγικών γεφυρών εντός του ρωσικού εδάφους, είναι μια από τις σπάνιες καλές ειδήσεις τον τελευταίο μεγάλο διάστημα, για το Κίεβο. Πόσο μάλλον όταν ο ουκρανικός στρατός το κατάφερε γυρίζοντας boomerang στους Ρώσους τα ίδια τους τα όπλα. Και μάλιστα με την βοήθεια ευτελών drones.

Λόγω της στρατηγικής τους σημασίας, οι γέφυρες είχαν ναρκοθετηθεί, ώστε ο ρωσικός στρατός να έχει τη δυνατότητα να τις ανατινάξει σε περίπτωση ξαφνικής προέλασης των ουκρανικών δυνάμεων.

Δεν είναι ασυνήθιστο για έναν στρατό που δέχεται επίθεση να καταστρέφει γέφυρες, δρόμους και άλλες βασικές υποδομές στο έδαφός του, προκειμένου να εμποδίσει την προέλαση του εχθρού. Η Ουκρανία το έκανε αυτό στις πρώτες ημέρες της πλήρους εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, καταστρέφοντας γέφυρες σε δρόμους που οδηγούσαν προς το Κίεβο. Η κίνηση αυτή καθυστέρησε την προέλαση των Ρώσων και προστάτευσε την ουκρανική πρωτεύουσα.

Στην προκειμένη περίπτωση οι Ουκρανοί ανακάλυψαν τις «κρυψώνες» των ναρκών και τις χρησιμοποίησαν προς όφελός του.

«Είδαμε μια ευκαιρία και την εκμεταλλευτήκαμε»

Η 58η Ξεχωριστή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού της Ουκρανίας, η οποία διεξήγαγε την επιχείρηση, δήλωσε στο CNN ότι αποφάσισαν να εξετάσουν πιο προσεκτικά τη γέφυρα καθώς παρατήρησαν ασυνήθιστη δραστηριότητα

«Έγινε σαφές ότι κάτι συνέβαινε εκεί. Δεν μπορούσαμε να πετάξουμε ένα κανονικό drone αναγνώρισης κάτω από τη γέφυρα, επειδή το σήμα θα εξαφανιζόταν, οπότε πετάξαμε με ένα drone πρώτου προσώπου ((FPV) με οπτικές ίνες», δήλωσε εκπρόσωπος της ταξιαρχίας στο CNN.

#RussianBridge targetted by #Ukraine Cheap drones. Discovering a stash of mines underneath the bridge, drones blasted them.With both sides on War, damages are collosol, pushing back both countries years back in Growth & Finally an Economic Meltdown will occur.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/J97sPjubKq — Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) August 29, 2025

Βίντεο που τραβήχτηκε από το drone αποκαλύπτει μια μεγάλη στοίβα αντιαρματικών ναρκών και άλλων πυρομαχικών. Ένα κομμάτι ύφασμα που μοιάζει να κάλυπτε την κρυψώνα φαίνεται να έχει πέσει στο πλάι.

«Είδαμε τις νάρκες και χτυπήσαμε», πρόσθεσαν.

Το βίντεο τελειώνει απότομα όταν το drone χτυπά την κρυψώνα

Πλάνα που τραβήχτηκαν από δεύτερη κάμερα δείχνουν μια μεγάλη έκρηξη. Το CNN εντόπισε γεωγραφικά τη γέφυρα που φαίνεται στο βίντεο, στην περιοχή Μπέλγκοροντ στη νότια Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Μετά από αυτό, αποφασίσαμε να ελέγξουμε κι άλλη γέφυρα. Διαπιστώσαμε ότι ήταν επίσης ναρκοθετημένη και χτυπήσαμε. Είδαμε μια ευκαιρία και την εκμεταλλευτήκαμε», τόνισε ο εκπρόσωπος της ταξιαρχίας.

Ποιοι HIMARS;

Τα drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κοστίζουν μεταξύ 25.000 και 30.000 ουκρανικών γρίβνα, δηλαδή μεταξύ 600 και 725 δολαρίων, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ταξιαρχίας στο CNN.

Αυτό καθιστά τις δύο επιθέσεις εξαιρετικά οικονομικές. Η καταστροφή μιας γέφυρας από μακριά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Υπό κανονικές συνθήκες, θα απαιτούσε ακριβά κατευθυνόμενα πυρομαχικά που θα εκτοξεύονταν από ένα εξελιγμένο σύστημα, όπως ένας εκτοξευτής πυραύλων ή ένα αεροσκάφος.

Η Ουκρανία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι χρησιμοποίησε το σύστημα πυραύλων υψηλής κινητικότητας (HIMARS) που προμήθευσε η Δύση για να ανατινάξει γέφυρες στην περιοχή Κούρσκ της Ρωσίας. Όταν η Γερμανία αγόρασε πέρυσι τρεις εκτοξευτές HIMARS για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρωσε 30 εκατομμύρια δολάρια συνολικά.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Ουκρανία χρησιμοποίησε μικρά και σχετικά φθηνά drones πρώτου προσώπου για μέγιστο αποτέλεσμα.

Τον Ιούνιο, οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν ή προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες ρωσικά αεροσκάφη χρησιμοποιώντας μικρά drones που μεταφέρθηκαν λαθραία με φορτηγά κοντά σε ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια.

