Μερτς και Μακρόν αποφασισμένοι να διαφυλάξουν την ψηφιακή νομοθεσία της ΕΕ παρά τις απειλές του Τραμπ

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη Γαλλία και Γερμανία να συνεργαστούν στους τομείς της βιομηχανικής και ψηφιακής πολιτικής, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα ενισχύσει την ψηφιακή τους κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητά τους στις «τεχνολογίες αιχμής».

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι είναι αποφασισμένοι να διαφυλάξουν τη ψηφιακή νομοθεσία της ΕΕ, κάτι που μπορεί να εκληφθεί ως έμμεση απάντηση στις επανειλημμένες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ, θεωρώντας πως κάνει διακρίσεις εις βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας.

Επιπλέον, ο Μακρόν έδωσε σήμα για στενότερη συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας και σε άλλα θέματα, όπως το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο χάλυβας, οι πολιτικές για το κλίμα και η μετανάστευση.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μερτς

Ξεχωριστά, ο καγκελάριος Μερτς απάντησε επίσης στις αμφισβητήσεις του προέδρου Τραμπ, τονίζοντας ότι αυτή αποτελεί έκφραση της κυριαρχίας της Ένωσης.

«Το κάνουμε αυτό προς το δικό μας συμφέρον και αποκλειστικά για το δικό μας συμφέρον, και σίγουρα δεν πρόκειται να καθοδηγηθούμε από δηλώσεις που ενδεχομένως θεωρούν εντελώς διαφορετική – ή και καμία – ρύθμιση αναγκαία και σημαντική», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Guardian