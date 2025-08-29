Παρίσι και Βερολίνο ζητούν περισσότερη πίεση στη Μόσχα αν ο Πούτιν «παίξει» με τον Τραμπ

Το Παρίσι και το Βερολίνο θα συνεχίσουν να «πιέζουν», προκειμένου να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση προκειμένου επιπρόσθετες κυρώσεις να επιβληθούν από εμάς και εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτό, όμως επίσης από τις ΗΠΑ, ώστε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» για το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος έχοντας στο πλευρό του τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικής σημασίας», προκειμένου η Μόσχα να δώσει ενδείξεις της βούλησής της να τερματίσει τον πόλεμο, όπως το επιθυμεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μια κοινή δήλωση από τη συνάντηση του Μακρόν με τον Μερτς περιλαμβάνει τη δέσμευση για έναρξη αυτού που περιγράφεται ως «στρατηγικός διάλογος» για την πυρηνική αποτροπή και, ευρύτερα, για τη σύνδεση των πολιτικών ασφάλειας των δύο χωρών, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα πρακτορεία.

Σημαντικό για το Κίεβο είναι ότι η δήλωση περιλαμβάνει επίσης δέσμευση για την παροχή περισσότερων συστημάτων αεράμυνας στην Ουκρανία, προσθέτοντας πως «παρά τις εντατικές διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες, η Ρωσία δεν δείχνει καμία πρόθεση να τερματίσει τον επιθετικό πόλεμό της κατά της Ουκρανίας».

Όσα είπε ο Εμανουέλ Μακρόν

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε ότι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη είναι δυνατή μόνο εφόσον η Ουκρανία λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Πρόσθεσε ότι και οι δύο ελπίζουν πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα προχωρήσει στην προγραμματισμένη διμερή ή τριμερή συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου, όπως είχε δεσμευτεί στις συνομιλίες του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, ο Μακρόν προειδοποίησε ότι αν ο Πούτιν χάσει την προθεσμία της Δευτέρας, αυτό θα ήταν ακόμη ένα παράδειγμα του ότι προσπαθεί να «παίξει» τον Τραμπ, κάτι που – όπως είπε – δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο και θα πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω κυρώσεις.

Υπονόησε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Μερτς ενδέχεται να συνομιλήσουν με τον Τραμπ μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Οι δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς προειδοποίησε ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει «πολλούς μήνες», εκφράζοντας αμφιβολίες για τις δεσμεύσεις του Πούτιν ως προς την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Επεσήμανε ότι αρχικά είχε συμφωνηθεί να διεξαχθεί μια διμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι εντός δύο εβδομάδων, ωστόσο ο Ρώσος πρόεδρος παρέμενε «ξεκάθαρα απρόθυμος» να προχωρήσει σε αυτό το σχέδιο.

«Ειλικρινά, δεν με εκπλήσσει, γιατί αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Ρώσου προέδρου να συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε.

Αντίθετα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Προθύμων και της άσκησης ακόμη μεγαλύτερης πίεσης στη Ρωσία ώστε να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

