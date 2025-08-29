Κίεβο: Όλοι στην ΕΕ καταδικάζουν την επίθεση, πλην… ενός

26 κράτη μέλη της ΕΕ υπέγραψαν νέα δήλωση που εξέδωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, καταδικάζοντας την πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο Κίεβο την Πέμπτη, καταγγέλλοντας «την απερίσκεπτη φύση των επιθέσεων της Ρωσίας και την περιφρόνησή της για το διεθνές δίκαιο».

Τη δήλωση υπογράφουν 26 χώρες, πλην της συνήθους «υπόπτου» Ουγγαρίας του κ. Όρμπαν, η οποία αρνείται τακτικά να υποστηρίξει δηλώσεις που επικρίνουν τη Ρωσία.

Αναφέρεται ότι «οι εκ προθέσεως επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων αποτελούν εγκλήματα πολέμου», ενώ υπάρχει και η προειδοποίηση ότι «όλοι οι διοικητές, οι δράστες και οι συνεργοί αυτών των σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου θα λογοδοτήσουν.

«Αυτά τα εγκλήματα ενισχύουν μόνο την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της στην άμυνά τους έναντι της Ρωσίας και στην επιδίωξή τους για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη», ανέφερε η δήλωση, υποσχόμενη να «συνεχίσει και να αυξήσει» την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να «επιταχύνει» τις εργασίες για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. «Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις δολοφονίες και να δείξει γνήσια προθυμία για ειρήνη», καταλήγει η δήλωση των 26.

Με πληροφορίες από Guardian