«Αηδία» νιώθει η Μελόνι μετά την δημοσίευση φωτογραφιών της σε πορνογραφικό ιστότοπο

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι είναι «αηδιασμένη» από το γεγονός ότι φωτογραφίες της και άλλων γυναικών δημοσιεύτηκαν σε πορνογραφικό ιστότοπο και ζήτησε να εντοπιστούν γρήγορα οι δράστες και να «τιμωρηθούν με τη μέγιστη αυστηρότητα».

Εικόνες της αδελφής της Μελόνι, Αριάνα, και της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, Έλι Σκλέιν, ανακαλύφθηκαν επίσης στην ιταλική πλατφόρμα Phica, η οποία είχε περισσότερους από 700.000 συνδρομητές πριν οι διαχειριστές της κλείσουν τον ιστότοπο την Πέμπτη, κατηγορώντας τους χρήστες για «λανθασμένη χρήση της πλατφόρμας».

Οι φωτογραφίες, συνοδευόμενες από χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες, είχαν ληφθεί είτε από προσωπικούς λογαριασμούς κοινωνικών μέσων είτε από δημόσιες πηγές χωρίς συγκατάθεση και είχαν τροποποιηθεί ώστε να μεγεθύνονται μέρη του σώματος ή να απεικονίζονται οι γυναίκες σε σεξουαλικές πόζες. Δεκάδες γυναίκες έχουν καταθέσει καταγγελίες για την Phica και παρόμοιες πλατφόρμες από τη στιγμή που το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα από αρκετές διακεκριμένες γυναίκες.

Τι δήλωσε η Μελόνι

«Νιώθω αηδία από αυτό που συνέβη», δήλωσε η Μελόνι στην εφημερίδα Corriere della Sera την Παρασκευή. «Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μου σε όλες τις γυναίκες που έχουν προσβληθεί, υβριστεί και παραβιαστεί».

Πρόσθεσε: «Είναι απογοητευτικό να διαπιστώνουμε ότι το 2025 υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που θεωρούν φυσιολογικό και νόμιμο να καταπατούν την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας και να την στοχοποιούν με σεξιστικές και χυδαίες προσβολές, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία ή ένα πληκτρολόγιο».

Η Μελόνι δήλωσε στην Corriere ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν «με τη μέγιστη αυστηρότητα».

«Περιεχόμενο που θεωρείται αβλαβές μπορεί, σε λάθος χέρια, να μετατραπεί σε ένα τρομερό όπλο. Και όλοι πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, η Meta έκλεισε έναν ιταλικό λογαριασμό στο Facebook με το όνομα Mia Moglie (Η γυναίκα μου), στον οποίο άνδρες αντάλλασσαν προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους ή άγνωστων γυναικών.

Το Phica, που είναι ένα χυδαίος όρος για τον κόλπο στα Ιταλικά, ξεκίνησε το 2005 και φαίνεται να λειτουργούσε ανεμπόδιστα, παρά τις καταγγελίες γυναικών για την πλατφόρμα. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά από επίσημες καταγγελίες από αρκετούς πολιτικούς του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (PD).

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2019 από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου διαπίστωσε ότι το 20% των Ιταλίδων γυναικών είχε υποστεί κάποια μορφή μη συναινετικής κοινοποίησης προσωπικών φωτογραφιών.

Με πληροφορίες από Guardian