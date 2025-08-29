Τετραήμερη επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα και συμμετοχή στην παρέλαση της Τιενανμέν

Στην Κίνα μεταβαίνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή 31ης Αυγούστου όπου θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και θα παραστεί σε σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια. Ο Πούτιν θα είναι ο «κύριος προσκεκλημένος» του Σι στην στρατιωτική παρέλαση που θα διεξαχθεί στην πλατεία Τιενανμέν, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την Παρασκευή.

Ο Πούτιν θα βρίσκεται στην Κίνα, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ρωσίας, από τις 31 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, λέγοντας ότι ένα τετραήμερο ταξίδι αυτού του είδους είναι πολύ σπάνιο για τον Ρώσο ηγέτη.

Οι δύο πρώτες ημέρες θα αφιερωθούν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), η οποία πραγματοποιείται στην πόλη Τιαντζίν.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ουσάκοδφμ ότι ο Πούτιν πρόκειται να ταξιδέψει στο Πεκίνο, όπου αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Σι και να παραστεί σε στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν στις 3 Σεπτεμβρίου για να σηματοδοτήσει το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μετά την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας.

Μεταξύ Κιμ και Πούτιν ο Σι

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν θα παραστεί ως «ο κύριος προσκεκλημένος» και θα καθίσει στα δεξιά του Σι, ενώ ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας θα καθίσει στα αριστερά του Σι.

Ο Πούτιν θα πραγματοποιήσει επίσης μια σειρά από διμερείς συναντήσεις με άλλους παγκόσμιους ηγέτες που βρίσκονται στην Κίνα ταυτόχρονα, δήλωσε ο Ουσακόφ.

Ανάμεσά τους: ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Μια συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά βρίσκεται υπό συζήτηση, δήλωσε ο Ουσακόφ.

Η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει αρκετούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, του υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, της διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Ελβίρα Ναμπιουλίνα, του βοηθού του Κρεμλίνου Ουσακόφ, του διευθύνοντος συμβούλου της Gazprom Αλεξέι Μίλερ, και των επικεφαλής των μεγαλύτερων τραπεζών και εταιρειών της Ρωσίας.

Τρία έγγραφα που αφορούν την Gazprom πρόκειται να υπογραφούν στην Κίνα, δήλωσε ο Ουσακόφ, λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα.

Το εμπόριο Ρωσίας-Κίνας, εκτοξεύτηκε σε επίπεδα ρεκόρ όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία ώθησε τη Μόσχα σε απομόνωση, αλλά τώρα μειώνεται, τάση που ο Πούτιν επιδιώκει να αντιστρέψει, όπως δήλωσαν τρεις ρωσικές πηγές στο Reuters ενόψει του ταξιδιού.