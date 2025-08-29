Σε ολική ρήξη με Ισραήλ η Τουρκία – Φιντάν: Διακόπτουμε κάθε εμπορική σχέση με το «κράτος – τρομοκράτη»

Σε μετωπική σύγκρουση οδηγούνται Τουρκία και Ισραήλ. Στην πιο σκληρή επίθεση του έως τώρα, ο Χακάν Φιντάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του διακόπτει κάθε μορφή εμπορίου, απαγορεύει στα τουρκικά πλοία να προσεγγίζουν ισραηλινά λιμάνια και κλείνει τον εναέριο χώρο της σε ισραηλινά αεροσκάφη.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε για «την πιο καθαρή απόδειξη κράτους – τρομοκράτη», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

«Μαύρη σελίδα της ιστορίας»

«Τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γάζα έχουν καταγραφεί ως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ανθρώπινη ιστορία», είπε ο Φιντάν, μιλώντας σε έκτακτη συνεδρίαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu. Συνέδεσε δε τη στάση της Άγκυρας με την περιφερειακή σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία «δεν θα επιτρέψει» την εργαλειοποίηση των κοινοτήτων της Συρίας για αποσχιστικές στοχεύσεις.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προσπαθεί να «σκεπάσει» τη γενοκτονία στη Γάζα, ενώ κατηγόρησε τον ίδιο και την κυβέρνησή του ότι έχουν δημιουργήσει μια «ψευδαίσθηση ασυλίας» που πλέον καταρρέει. «Ο πραγματικός στόχος του Ισραήλ δεν ήταν ποτέ η ασφάλεια, αλλά η απόκτηση περισσότερης γης υπό το πρόσχημα της ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκρίσεις με τον Χίτλερ

Σε μια από τις πιο ακραίες διατυπώσεις του, ο Φιντάν παρομοίασε τη στάση του Ισραήλ με τη «τρέλα» του Χίτλερ. «Αυτή η ιστορική παράνοια που έφεραν ο Νετανιάχου και οι συνεργάτες του είναι επανάληψη της τρέλας που καταδίκασαν πριν από 60-70 χρόνια», είπε, προκαλώντας αίσθηση διεθνώς.

Παράλληλα, ο Φιντάν επισήμανε ότι η Ουάσιγκτον δεν υπερασπίζεται πλέον «ανοιχτά» το Ισραήλ, αφήνοντας αιχμές ότι η αμερικανική στάση έχει διαφοροποιηθεί λόγω της έκτασης της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα.

Η συγκυρία

Οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται λίγα 24ωρα μετά την απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να αναγνωρίσει δημοσίως, για πρώτη φορά, τη γενοκτονία Αρμενίων, Ελλήνων του Πόντου και Ασσυρίων από τους Τούρκους. Από την πρώτη στιγμή το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε αντιδράσει, ωστόσο ο Φιντάν έρχεται να οδηγήσει στα άκρα την αντιπαράθεση.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών φαίνεται να επιλέγει υψηλούς τόνους σε όλα τα μέτωπα. Προηγήθηκε η προκλητική επίθεση που εξαπέλυσε κατά της Ελλάδας και προσωπικά κατά του Νίκου Δένδια, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα είχε εμφανιστεί εξοργισμένος σε δηλώσεις του με τους Κούρδους.

