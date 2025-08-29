Μόσχα: Χυδαίες οι προσβολές Μακρόν κατά Πούτιν

Η ρωσική διπλωματία κατήγγειλε την Παρασκευή τις «χυδαίες προσβολές» και τις δηλώσεις που «ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας» του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ως «τέρας» και «αρπακτικό».

Αυτές οι δηλώσεις «ξεπερνούν τα όρια όχι μόνο της λογικής αλλά και της ευπρέπειας, αποτελώντας χυδαίες προσβολές προς τη Ρωσία και τον λαό της», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Η Ζαχάροβα κατηγόρησε με τη σειρά της τη Γαλλία ότι έχει μια «ιδεολογία όρνεων» και ότι «αποκομίζει πολιτικά οφέλη» από τον πόλεμο.

Οι σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας βρίσκονται στο ναδίρ τα τελευταία χρόνια. Το Παρίσι κατηγορεί τη Μόσχα για σειρά αποσταθεροποιητικών ενεργειών και παραπληροφόρησης στο γαλλικό έδαφος, ενώ από την πλευρά της η Ρωσία κατηγορεί τη Γαλλία για τη στρατιωτική της στήριξη προς την Ουκρανία και για λογοκρισία ρωσικών μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: Le Figaro