Τραμπ: Καταργεί τα μέτρα των μυστικών υπηρεσιών για την ασφάλεια της Κάμαλα Χάρις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατάργησε τα μέτρα προστασίας που παρείχαν οι μυστικές υπηρεσίες για την ασφάλεια της πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ και αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές του 2004 Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN και του Associated Press.

Η τυπική εξάμηνη περίοδος προστασίας για λόγους ασφαλείας της Χάρις, η οποία ισχύει για τους αντιπροέδρους μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα, είχε παραταθεί σε ένα έτος από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται το Associated Press και το CNN.

BREAKING: President Trump revokes Secret Service protection for former Vice President Harris after Biden quietly extended it, AP sources say. https://t.co/DX9v5VB9x7 — The Associated Press (@AP) August 29, 2025



Η Χάρις, η οποία δεν έχει προβεί επί του παρόντος σε κάποιο σχόλιο, πρόκειται να ξεκινήσει μια περιοδεία κατά την οποία θα παρουσιάσει το βιβλίο με τα απομνημονεύματά της, με τίτλο «107 Ημέρες».

Από 1 Σεπτεμβρίου η κατάργηση των πρόσθετων μέτρων

Η επιστολή που εστάλη προς την Χάρις, με χθεσινή ημερομηνία, αναφέρει ότι ο τερματισμός των πρόσθετων μέτρων ασφαλείας τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το CNN.

Ο Τραμπ έχει επίσης καταργήσει την ομοσπονδιακή προστασία ασφαλείας και για άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων επικριτών του, όπως ο πρώην σύμβουλός του επί θεμάτων εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον. Τον Μάρτιο, έθεσε τέλος στην προστασία για τα παιδιά του Τζο Μπάιντεν, Χάντερ και Άσλεϊ.