Πρόγραμμα SAFE: Έπιασαν το όριο των 150 δισ. οι αιτήσεις

Tο ανώτατο όριο των συνολικά διαθέσιμων 150 δισ. του προγράμματος SAFE έφθασαν οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, σύνφωνα με όσα δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι συνολικά 19 χώρες έχουν υποβάλει αίτηση για υποστήριξη μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου.

19 Member States, including Latvia, have requested support via our SAFE Defence instrument. I’m pleased to announce that we have reached full subscription of SAFE. The whole €150 billion. This is a European success. https://t.co/KlZRIPzNGJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 29, 2025

Το σχέδιο SAFE, έχει σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης, βοηθώντας τα κράτη – μέλη να αναπληρώσουν τα στρατιωτικά τους αποθέματα και να ενισχύσουν τη στρατηγική τους αυτονομία, χωρίς (άμεση) δημοσιονομική επιβάρυνση.