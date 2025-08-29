Logo Image

Πρόγραμμα SAFE: Έπιασαν το όριο των 150 δισ. οι αιτήσεις

Κόσμος

EPA/OLIVIER HOSLET

Συνολικά 19 χώρες έχουν υποβάλει αίτηση

Tο ανώτατο όριο των συνολικά διαθέσιμων 150 δισ. του προγράμματος SAFE έφθασαν οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, σύνφωνα με όσα δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι συνολικά 19 χώρες έχουν υποβάλει αίτηση για υποστήριξη μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου.

Το σχέδιο SAFE, έχει σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης, βοηθώντας τα κράτη –  μέλη να αναπληρώσουν τα στρατιωτικά τους αποθέματα και να ενισχύσουν τη στρατηγική τους αυτονομία, χωρίς (άμεση) δημοσιονομική επιβάρυνση.

