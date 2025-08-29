Ζαχάροβα: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία αυξάνουν τον κίνδυνο σύγκρουσης Δύσης – Μόσχας

Οι δυτικές προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία θα αυξήσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε Μόσχα και Δύση μετατρέποντας το Κίεβο σε «στρατηγικό προβοκάτορα» στα σύνορα της Ρωσίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα.

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι «εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να στηρίζονται στην επίτευξη κοινής κατανόησης που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας», και χαρακτήρισε τις τρέχουσες προτάσεις «μονόπλευρες και ξεκάθαρα σχεδιασμένες για να περιορίσουν τη Ρωσία».

«Αυτή η γραμμή (προτάσεων) παραβιάζει την αρχή περί αδιαιρέτου της ασφάλειας και αναθέτει στο Κίεβο τον ρόλο στρατηγικού προβοκάτορα στα σύνορα της Ρωσίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη συμμαχία (του NATO) να εμπλακεί σε μια ένοπλη σύγκρουση με τη χώρα μας», είπε η Ζαχάροβα.

Παράλληλα όσον αφορά τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθούν οι σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ και ότι αυτό είναι το μόνο που εμποδίζει τη συνεργασία με τη χώρα αυτή για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Η ισχύς της τελευταίας συμφωνίας ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, η New START, προβλέπεται να εκπνεύσει τον Φεβρουάριο. Ερωτηθείσα αν οι δύο πλευρές επιδιώκουν να την παρατείνουν ή να την αντικαταστήσουν, η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα θα προσαρμόσει την προσέγγισή της με την εξέλιξη της κατάστασης.