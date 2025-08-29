Φιντάν: Η Ρωσία έχει αναθεωρήσει τις εδαφικές της απαιτήσεις στην Ουκρανία

Η Ρωσία συνεχίζει να απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει το Ντονμπάς (ανατολικά), το οποίο δεν ελέγχει πλήρως, αλλά είναι πρόθυμη να παγώσει τη σύγκρουση στο νότιο τμήμα της χώρας κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου.

Τάδε έφη, Χακάν Φιντάν.

Ο ρωσικός στρατός κατέχει περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους και η Μόσχα διεκδικεί την προσάρτηση πέντε περιοχών: στο ανατολικό Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ, που αποτελούν το Ντονμπάς· εκείνων στο νότιο Χερσώνα και τη Ζαπορίζια· και της Κριμαίας.

Κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα φέτος, οι Ρώσοι διαπραγματευτές απαίτησαν την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από αυτές τις πέντε περιοχές ως προϋπόθεση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, η Άγκυρα λέει ότι η Μόσχα έχει αλλάξει τη θέση της μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι Ρώσοι έχουν έτσι «αποκηρύξει αυτό το αίτημα και παραμένουν στις γραμμές επαφής, με εξαίρεση μία περιοχή (…). Υπάρχει επί του παρόντος μια προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με την επιστροφή (παραχώρηση στη Ρωσία, σημείωση του συντάκτη) του 25 έως 30% (της περιοχής του) Ντόνετσκ και τη διατήρηση των γραμμών επαφής (σε αυτές της) Ζαπορίζια και της Χερσώνας », δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι TGRT Haber.

Δεν διευκρίνισε εάν αυτή η «προκαταρκτική συμφωνία» επιτεύχθηκε μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον ή μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, το οποίο μέχρι στιγμής έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις, ούτε πότε χρονολογείται. Αξιωματούχοι είχαν ήδη αναφέρει αυτή τη φαινομενική ρωσική μετατόπιση, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Παρά το φονικό πλήγμα στην ουκρανική πρωτεύουσα την Πέμπτη , το οποίο άφησε τουλάχιστον 23 νεκρούς, ο Χακάν Φιντάν χαιρέτισε την πρόοδο στο διπλωματικό μέτωπο.

«Δύσκολο για την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη»

Ο Τούρκος υπουργός αναγνώρισε, ωστόσο, ότι θα ήταν «δύσκολο» για την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη, ιδίως την τεράστια μεταλλευτική και βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς, το καλύτερα οχυρωμένο τμήμα του μετώπου, που αποτελείται από πόλεις-φρούρια και εκατοντάδες χιλιόμετρα χαρακωμάτων και ναρκοπέδια.

«Μόλις εγκαταλειφθεί αυτή η περιοχή, η υπόλοιπη περιοχή θα γίνει κάπως δύσκολο να προστατευθεί », τόνισε ο Χακάν Φιντάν.

Διαβάστε ακόμη

Τι θέλει να πετύχει η Άγκυρα με τις βολές Φιντάν

Ο στριμωγμένος κ. Φιντάν