Ισραήλ: Ανακτήθηκε η σορός ενός ομήρου – «Ζώνη μαχών» η πόλη της Γάζας

Τη σορό του ομήρου Ιλάν Βάις ανέκτησε το Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Στην ανακοίνωσή του, ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι «ανέκτησε τη σορό του Ιλάν Βάις και τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο Ιλάν Βάις σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Μπέερι και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα. Ο Βάις ήταν τότε 56 ετών.

Η σύζυγός του Σίρι και η κόρη τους Νόγκα είχαν επίσης απαχθεί από τη Χαμάς, όμως αφέθηκαν ελεύθερες κατά την πρώτη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Νοέμβριο του 2023.

«Ζώνη μαχών» η πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ

Στο μεταξύ, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτικές επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, λίγη ώρα αφού προειδοποίησε ότι η πόλη είναι πλέον «επικίνδυνη ζώνη μαχών», ενώ πρόσθεσε ότι ήδη επιχειρεί με μεγάλη ισχύ στα περίχωρά της.

«Από σήμερα (Παρασκευή) στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η τοπική τακτική παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας δεν θα εφαρμόζεται στην περιοχή της πόλης της Γάζας, η οποία αποτελεί επικίνδυνη ζώνη μαχών», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι θα συνεχίσει «να υποστηρίζει τις ανθρωπιστικές προσπάθειες στο περιθώριο των στρατιωτικών ελιγμών και επιχειρήσεων εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας».

33 νεκροί τις τελευταίες ώρες

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι 33 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα από το πρωί.