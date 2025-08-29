Γαλλία: Μπαράζ κινητοποιήσεων για τον προϋπολογισμό Μπαϊρού – Παραλύει η χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου

Ο Φρανσουά Μπαϊρού προσπαθεί να υπεραμυνθεί του σχεδίου του για τον προϋπολογισμό, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μη πέσει η κυβέρνησή του στις 8 Σεπτεμβρίου και ενώ τα συνδικάτα έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις και απεργίες.

«Το χρέος είναι η σκλαβιά των νεότερων»: ο Γάλλος πρωθυπουργός κάλεσε και πάλι την Παρασκευή τους «boomers» – τους συνταξιούχους – να «μην αδιαφορούν για την κατάσταση των νέων» σε μια έκκληση υπέρ της απόφασής του να ζητήσει την εμπιστοσύνη της Εθνοσυνέλευσης για την αποπληρωμή του χρέους της χώρας.

Το χρέος «είναι ένα ζήτημα που αφορά τους νέους που εμποδίζονται να κάνουν σχέδια για τη ζωή τους και την καριέρα τους», δήλωσε. «Και η αποθάρρυνση των νεότερων είναι πιο σοβαρή από οποιαδήποτε άλλη αποθάρρυνση στη χώρα», υποστήριξε ο πρωθυπουργός στο περιθώριο των εγκαινίων της γεωργικής έκθεσης στο Châlons-en-Champagne.

«Δεν γίνεται ο Μακρόν να έχει τόσο θράσος»

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ελπίζει να ξεκινήσει νέες διαβουλεύσεις για τον προϋπολογισμό την επόμενη εβδομάδα, αλλά η Ανυπότακτη Γαλλία και οι Οικολόγοι αρνήθηκαν την πρόσκλησή του. Έτσι κι αλλιώς, από την αριστερά μέχρι το ακροδεξιό Rassemblement National της Μαρίν Λε Πεν, η αντιπολίτευση θεωρεί ότι ήρθε η ώρα «η χώρα να γυρίσει σελίδα» και πως ο Μπαϊρού θα πρέπει να παραιτηθεί.

Αντί να πάνε στο Ματινιόν την επόμενη Δευτέρα για να συναντήσουν τον Φρανσουά Μπαϊρού , οι Οικολόγοι θα βελτιώσουν το «σχέδιο εξόδου από την κρίση» . Προσκεκλημένη στο France 2, η γραμματέας του κόμματος κάλεσε τους αριστερούς εταίρους της να «προετοιμαστούν για το μέλλον» , πιστεύοντας ότι ο Μακρόν «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να τους καλέσει να κυβερνήσουν, μετά την ανακοινωθείσα πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού.

«Δεν βλέπω πώς ο Εμανουέλ Μακρόν θα είχε το θράσος να διορίσει έναν πρωθυπουργό από το στρατόπεδό του για τρίτη φορά. […] Υπάρχει κωλυσιεργία από μέρους του », κατήγγειλε η Μαρίν Τοντελιέ, που έχει πρωθυπουργικές βλέψεις και προσέθεσε: «Είμαστε υπεύθυνα κόμματα και πρέπει να αποτελέσουμε την εναλλακτική λύση για αυτή τη χώρα». Σε περίπτωση διάλυσης της Βουλής, η Τοντελιέ ισχυρίστηκε ότι δεν «φοβάται» τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Κινητοποιήσεις

Το συνδικάτο CGT αποφάσισε να προχωρήσει σε κινητοποίηση στις 10 Σεπτεμβρίου ένα πρώτο βήμα για να «καταγγείλει την λιτότητα». «Η 10η Σεπτεμβρίου είναι μια πρωτοβουλία των πολιτών και, επομένως, είναι προφανές ότι η CGT αποφάσισε να συμμετάσχει σε αυτήν, οργανώνοντας απεργία στις επιχειρήσεις», εξήγησε την Παρασκευή η γενική γραμματέας Σοφί Μπινέ.

«Για την διακομματική ένωση, σήμερα, το θέμα ήταν να οργανώσουμε μια μεγάλη ημέρα απεργίας και διαδήλωσης». Η 18η Σεπτεμβρίου «είναι Πέμπτη, που είναι πολύ πιο ευνοϊκή για κινητοποίηση», είπε. «Αυτό που θέλουμε είναι να ακουστούν επιτέλους οι κοινωνικές απαιτήσεις. Θέλουμε φορολογική δικαιοσύνη, θέλουμε χρήματα για τις δημόσιες υπηρεσίες μας που δεν αντέχουν πια. Θέλουμε αυξήσεις μισθών, θέλουμε την κατάργηση της μεταρρύθμισης των συντάξεων», συνέχισε η κ. Μπινέ.