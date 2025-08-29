Βενεζουέλα στον ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ έστειλαν πυρηνικά υποβρύχια στην Καραϊβική

Με σφοδρή επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, η Βενεζουέλα κατήγγειλε την ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων και πυρηνικού υποβρυχίου στην Καραϊβική.

Στην επιστολή γίνεται λόγος για «κατάφωρη παραβίαση» του Χάρτη του ΟΗΕ και της Συνθήκης του Τλατελόλκο.

Η Βενεζουέλα κατήγγειλε με επιστολή της στον ΟΗΕ τις «πιο πρόσφατες και επικίνδυνες εξελίξεις» στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας λόγο για «συνεχιζόμενη παρενόχληση» και «πρωτοφανές επίπεδο εχθρότητας» μετά την ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική.

Στην επιστολή που επιδόθηκε στον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, το Καράκας υποστηρίζει ότι «η παρουσία αντιτορπιλικών και πυραυλοφόρου καταδρομικού, καθώς και η ανάπτυξη υποβρυχίου με πυρηνική δυνατότητα, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία».

Η κυβέρνηση Μαδούρο τονίζει ότι «για πρώτη φορά στην ιστορία, στρατιωτικά μέσα με πυρηνική δυνατότητα έχουν εισαχθεί στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική», σε ενέργεια που «παραβιάζει ανοιχτά τη Συνθήκη του Τλατελόλκο», η οποία από το 1968 καθιέρωσε την αποπυρηνικοποίηση της περιοχής.

Το Καράκας υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις «συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» και αγνοούν «τη διακήρυξη της CELAC το 2014, που κήρυξε τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική ζώνη ειρήνης».

Η επιστολή κλείνει με την προειδοποίηση ότι «η πραγματική απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής είναι η στρατιωτική και πυρηνική παρουσία των ΗΠΑ στην Καραϊβική» και τη διαβεβαίωση ότι «ο λαός μας δεν θα αποδεχθεί ποτέ την επιβολή βίας ή την παραβίαση του δικαιώματός του στην αυτοδιάθεση».

Μονκάδα: «Γελοίο να λένε ότι πολεμούν τα ναρκωτικά με πυρηνικά υποβρύχια»

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ, Σάμουελ Μονκάδα, χαρακτήρισε την παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική «σοβαρή απειλή» και «προπαγανδιστική εκστρατεία».

«Είναι γελοίο να πιστεύει κανείς ότι πολεμούν τη διακίνηση ναρκωτικών με πυρηνικά υποβρύχια», είπε, τονίζοντας ότι η Βενεζουέλα δεν είναι παραγωγός ναρκωτικών και συμμετέχει «λιγότερο από 5%» στη διακίνηση. «Έκαναν λάθος ωκεανό», υπογράμμισε.

Παράλληλα, κατήγγειλε ως «καθαρό ρατσισμό» την απόφαση της Ουάσιγκτον να χαρακτηρίσει «εχθρικούς αλλοδαπούς» όλους τους Βενεζουελάνους άνω των 14 ετών.

Ο Μονκάδα πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «δεν αναγνωρίζουν τον πρόεδρο μας, προσέφεραν επικήρυξη 50 δισ. δολαρίων για το κεφάλι του και προετοιμάζουν το έδαφος για πραξικόπημα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ