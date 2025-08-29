ΗΠΑ: Σάλος για τη σύλληψη δύο πυροσβεστών από την υπηρεσία μετανάστευσης εν μέσω μάχης με τις φλόγες

Η σύλληψη δύο πυροσβεστών από στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δύο άνδρες, που συμμετείχαν σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς στην πολιτεία Ουάσιγκτον, συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι βρίσκονταν παράτυπα στη χώρα.

Η CBP ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση ελέγχου ταυτοτήτων αφορούσε συνολικά 44 πυροσβέστες, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι συλλήψεις «δεν εμπόδισαν τις επιχειρήσεις» στην πυρκαγιά «Bear Gulch», η οποία έχει κατακάψει πάνω από 36.000 στρέμματα από τις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με το Seattle Times, οι δύο πυροσβέστες εργάζονταν σε ιδιωτικές εταιρείες που είχαν αναλάβει υπεργολαβικά καθήκοντα στήριξης.

Trump’s ICE goons now literally arresting firefighters. https://t.co/CSbErG1jQs pic.twitter.com/dejQFPK1Sj — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) August 28, 2025

Σφοδρές αντιδράσεις

Η υπόθεση πυροδότησε αντιδράσεις από Δημοκρατικούς πολιτικούς της περιοχής, οι οποίοι έκαναν λόγο για «παράλογη» και «απάνθρωπη» ενέργεια, στο πλαίσιο της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο κυβερνήτης της Ουάσιγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» και ζήτησε ενημέρωση για τις συνθήκες της σύλληψης. Η γερουσιάστρια Πάτι Μάρεϊ κατήγγειλε ότι «πυροσβέστες παίζουν τη ζωή τους κορόνα-γράμματα για όλους μας κι ο Τραμπ τους θέτει υπό κράτηση».

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η τοποθέτηση της Πραμίλα Τζάιαπαλ: «Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγραφτεί αυτή η απανθρωπιά. Είναι παράλογο κι εντελώς ενάντιο στα συμφέροντα της Αμερικής».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ