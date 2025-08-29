Μετά τη ρωσική επίθεση: Οι ΗΠΑ στέλνουν στην Ουκρανία πυραύλους SM6 – Το πακέτο των 825 εκατ. δολ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση έως και 3.350 πυραύλων επιφανείας-αέρος RIM-174 Standard ERAM (SM-6) στην Ουκρανία.

Το συνολικό ύψος της συμφωνίας να εκτιμάται στα 825 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής Υπηρεσίας Συνεργασίας για την Ασφάλεια και την Άμυνα (DSCA).

Όπως ορίζει η αμερικανική νομοθεσία για τις μεγάλες εξαγωγές οπλικών συστημάτων, το Κογκρέσο έχει ήδη ενημερωθεί σχετικά.

Η συμφωνία θα χρηματοδοτηθεί όχι μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από τη Δανία, την Ολλανδία και τη Νορβηγία, ενισχύοντας το πλαίσιο συλλογικής στήριξης προς το Κίεβο.

Σύνδεση με τη ρωσική επίθεση

Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες μετά τη μαζική ρωσική επιδρομή με εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στην ουκρανική επικράτεια.

Επρόκειτο για το σφοδρότερο κύμα πληγμάτων από τα τέλη Ιουλίου, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τερματισμό του πολέμου. Η αιματηρή επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 18 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Σύμφωνα με τη DSCA, «η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, βελτιώνοντας την ασφάλεια μιας χώρας εταίρου που συμβάλλει στη σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στην Ευρώπη».