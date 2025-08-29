Σε Μεξικό και Ισημερινό την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο

Στο Μεξικό και τον Ισημερινό θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να πατάξει την παράτυπη μετανάστευση στις ΗΠΑ, να καταπολεμήσει τα καρτέλ ναρκωτικών και να αντιμετωπίσει την κινεζική επιρροή στην περιοχή.

Ο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Μεξικό, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μεγαλύτερη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης και καρτέλ ναρκωτικών.

Στον Ισημερινό, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα και θα τον ενθαρρύνει να πάρει αποστάσεις από την Κίνα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το ταξίδι του Ρούμπιο, του πρώτου Λατίνου υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, είναι το τελευταίο από μια σειρά επισκέψεων στην περιοχή. Ήδη επισκέφθηκε χώρες της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό ως επικεφαλής της διπλωματίας στην Ουάσινγκτον νωρίτερα φέτος και αργότερα μετέβη ξανά τον Μάρτιο στην Καραϊβική, καθώς οι ΗΠΑ θέλουν να επικεντρωθούν στην περιοχή.