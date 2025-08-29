Νετανιάχου: Το Ισραήλ «συζητά» τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στη νότια Συρία

Το Ισραήλ διεξάγει «αυτή τη στιγμή» συζητήσεις με σκοπό να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που θα οδηγεί σε μια πόλη της περιοχής, οι περισσότεροι κάτοικοι της οποίας είναι Δρούζοι, ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε τη δήλωση κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της μειονότητας των Δρούζων στο Ισραήλ. Παραδέχτηκε έτσι για πρώτη φορά ξεκάθαρα ότι συζητά με τις νέες συριακές αρχές, μολονότι δεν τις κατονόμασε.

«Επί του παρόντος, εστιάζουμε σε τρία πράγματα: στην προστασία της κοινότητας των Δρούζων στην επαρχία Σουέιντα (στη νότια Συρία) αλλά όχι μόνο εκεί, στη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης που να εκτείνεται από το Γκολάν μέχρι νότια της Δαμασκού συμπεριλαμβάνοντας τη Σουέιντα, και τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου για να καταστεί δυνατή η παράδοση της βοήθειας σε τρόφιμα, οικοδομικά υλικά και όλα όσα είναι απαραίτητα, καθώς και μεγάλης κλίμακας ιατρική βοήθεια», δήλωσε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος σε αρκετούς σεΐχηδες Δρούζους πολίτες του Ισραήλ.

Οι Δρούζοι, μια θρησκευτική μειονότητα που ανήκει στον ισμαηλιτικό κλάδο του σιιτικού Ισλάμ, θεωρούνται ετερόδοξοι τόσο από τους σουνίτες όσο και από τους σιίτες. Βρίσκονται κυρίως στη Συρία, τον Λίβανο και το Ισραήλ.