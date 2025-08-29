Logo Image

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «συζητά» τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στη νότια Συρία

Κόσμος

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «συζητά» τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στη νότια Συρία

Ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ παραδέχτηκε για πρώτη φορά ξεκάθαρα ότι συζητά με τις νέες συριακές αρχές, μολονότι δεν τις κατονόμασε.

Το Ισραήλ διεξάγει «αυτή τη στιγμή» συζητήσεις με σκοπό να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που θα οδηγεί σε μια πόλη της περιοχής, οι περισσότεροι κάτοικοι της οποίας είναι Δρούζοι, ανακοίνωσε ο  Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε τη δήλωση κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της μειονότητας των Δρούζων στο Ισραήλ. Παραδέχτηκε έτσι για πρώτη φορά ξεκάθαρα ότι συζητά με τις νέες συριακές αρχές, μολονότι δεν τις κατονόμασε.

«Επί του παρόντος, εστιάζουμε σε τρία πράγματα: στην προστασία της κοινότητας των Δρούζων στην επαρχία Σουέιντα (στη νότια Συρία) αλλά όχι μόνο εκεί, στη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης που να εκτείνεται από το Γκολάν μέχρι νότια της Δαμασκού συμπεριλαμβάνοντας τη Σουέιντα, και τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου για να καταστεί δυνατή η παράδοση της βοήθειας σε τρόφιμα, οικοδομικά υλικά και όλα όσα είναι απαραίτητα, καθώς και μεγάλης κλίμακας ιατρική βοήθεια», δήλωσε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος σε αρκετούς σεΐχηδες Δρούζους πολίτες του Ισραήλ.

Οι Δρούζοι, μια θρησκευτική μειονότητα που ανήκει στον ισμαηλιτικό κλάδο του σιιτικού Ισλάμ, θεωρούνται ετερόδοξοι τόσο από τους σουνίτες όσο και από τους σιίτες. Βρίσκονται κυρίως στη Συρία, τον Λίβανο και το Ισραήλ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube