Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον ένοπλο της Μινεάπολης: Λάτρευε τις ομαδικές δολοφονίες και ήθελε να δει παιδιά να υποφέρουν

Η αστυνομία της Μινεάπολης έδωσε στη δημοσιότητα νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον δράστη της φονικής επίθεσης στο καθολικό σχολείο, αποκαλύπτοντας ότι «λάτρευε» τους μαζικούς φόνους και ήθελε να «παρακολουθεί παιδιά να υποφέρουν».

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι ο Ρόμπιν Γουέστμαν, άνοιξε πυρ με τουφέκι μέσα από τα παράθυρα της εκκλησίας του σχολείου, ενώ τα παιδιά κάθονταν στα στασίδια. Σε συνέντευξη Τύπου, ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ο δράστης πυροβόλησε 116 φορές με τουφέκι μέσα στην εκκλησία.

«Είναι ξεκάθαρο πως είχε την πρόθεση να τρομοκρατήσει αυτά τα αθώα παιδιά», είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας. Ο δολοφόνος «φαντασιωνόταν» τα σχέδια άλλων δραστών μαζικών επιθέσεων και επιθυμούσε να «αποκτήσει φήμη» πρόσθεσε.

Ο Τζο Τόμπσον, ασκών καθήκοντα ομοσπονδιακού εισαγγελέα στη Μινεσότα, δήλωσε ότι τα στοιχεία που βρέθηκαν για τα σχέδια του δράστη έδειχναν «καθαρό, αδιάκριτο μίσος», ενώ «λάτρευε κάποιους από τους πιο διαβόητους δράστες σχολικών και μαζικών επιθέσεων στην ιστορία της χώρας μας». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο δράστης «ήθελε να δει παιδιά να υποφέρουν».

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης ζήτησε την απαγόρευση των όπλων εφόδου τόσο σε πολιτειακό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, δηλώνοντας με νόημα ότι «οι σκέψεις και οι προσευχές δεν αρκούν».

Δύο παιδιά, ηλικίας οκτώ και δέκα ετών, σκοτώθηκαν από την επίθεση στο καθολικό σχολείο. Άλλα δεκαοκτώ άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά ηλικίας έξι έως 15 ετών και τρεις ενήλικες άνω των 80 ετών.