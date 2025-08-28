Ανανεώθηκε η εντολή της ειρηνευτικής δύναμης στο Λίβανο έως τον Δεκέμβριο του 2026

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ ψήφισε και υιοθέτησε ομόφωνα σχέδιο Ψηφίσματος για την επέκταση της εντολής της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) για τελευταία φορά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και «για την έναρξη μιας τακτικής και ασφαλούς σταδιακής αποχώρησης και πλήρους απόσυρσης από την 31η Δεκεμβρίου 2026 και εντός ενός έτους».

Η Ελλάδα στην επεξήγηση ψήφου ανέφερε ότι ψήφισε υπέρ της ανανέωσης της εντολής της UNIFIL, καθώς η Αποστολή αποτελεί αξιόπιστο εταίρο της κυβέρνησης του Λιβάνου και πυλώνα σταθερότητας για τον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ κ. Αγλαΐα Μπαλτά υπογράμμισε τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ UNIFIL και Λιβανικού Στρατού τους επόμενους μήνες και τόνισε ότι η μετάβαση της UNIFIL πρέπει να είναι ασφαλής και τακτική, σε στενό συντονισμό με τον Λίβανο.

Ανέδειξε, επίσης, την ευθύνη του Συμβουλίου Ασφαλείας να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τη λήξη της εντολής και να διασφαλίσει ότι δεν θα δημιουργηθεί κενό ασφάλειας.

Εξέφρασε, επίσης, τη δέσμευση της Ελλάδας να στηρίξει τον Λίβανο, γείτονα και μακροχρόνιο φίλο, στην ανάληψη πλήρους ελέγχου της επικράτειάς του, παρέχοντας κρίσιμη υποστήριξη στις Ένοπλες Δυνάμεις του.