Πολωνία: Τρομακτικό βίντεο από τη συντριβή F-16

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης.
Ο πιλότος του αεροσκάφους σκοτώθηκε.
BREAKING:
Polish F-16 jet crashed in Radom during training for the Radom Air Show. pic.twitter.com/ZtpklVdD33
— NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2025
Additional footage of the Polish Air Force F-16 demonstrator crash this evening in Radom. pic.twitter.com/VORLlCrHiR
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 28, 2025
Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ