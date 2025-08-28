Logo Image

Πολωνία: Τρομακτικό βίντεο από τη συντριβή F-16

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Ο πιλότος του αεροσκάφους σκοτώθηκε.

 

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

