Μερτς: Προφανώς δεν θα υπάρξει συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Κόσμος

REUTERS/Manon Cruz/Pool

Απαισιόδοξος ο Γερμανός καγκελάριος κατά τη συνάντηση του με τον Εμανουέλ Μακρόν

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς έκρινε σήμερα «προφανές ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση» στο άμεσο μέλλον μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ήλπιζε ο Αμερικανός πρόεδρος προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση στον πόλεμο.

«Είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση (…) σε αντίθεση με όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του προέδρου Πούτιν», είπε ο καγκελάριος, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Συνάντηση Μερτς – Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχτηκε τον Μερτς για ένα δείπνο εργασίας στο Φρούριο Μπρεγκανσόν της νότιας Γαλλίας, όπου έκαναν μια δήλωση στους δημοσιογράφους, πριν ξεκινήσουν τις μεταξύ τους συνομιλίες.

Ο Μερτς είπε ότι θα συζητηθούν διμερή θέματα, όπως η οικονομική συνεργασία των δύο χωρών, αλλά και διεθνή, όπως η κατάσταση στην Ουκρανία και η μείωση της γραφειοκρατίας στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

