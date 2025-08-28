Γκουτέρες: «Να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις για εξεύρεση διπλωματικής λύσης και αποφυγή νέας σύγκρουσης με το Ιράν»

Κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου στην έδρα του ΟΗΕ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Γεν. Γραμματέα ανέφερε ότι ο κ. Γκουτέρες έλαβε γνώση της κοινής επιστολής που υπέβαλαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με το Ιράν.

Ο κ. Γκουτέρες κάλεσε τους συμμετέχοντες της JCPoA και το Συμβούλιο Ασφαλείας «να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης που θα διασφαλίσει τον ειρηνικό χαρακτήρα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και θα αποφέρει οικονομικά οφέλη στον λαό του Ιράν».

Υπογράμμισε ότι «τις επόμενες 30 ημέρες υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση» και τόνισε «την αναγκαιότητα να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για να αποτραπεί μια νέα στρατιωτική σύγκρουση».

Ο ΓΓ ΟΗΕ επανέλαβε την ανάγκη «να δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που σχετίζονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τη συνολική περιφερειακή ασφάλεια».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ