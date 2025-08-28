Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν εξεπλάγη με το ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο – Ετοιμάζει δήλωση εντός της ημέρας

Στη πρώτη αντίδρασή του για το πολύνεκρο ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο προχώρησε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολιν Λέβιτ «ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν χάρηκε» όταν έμαθε ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο.

«Δεν είναι χαρούμενος με αυτά τα νέα, αλλά ούτε και εξεπλάγη. Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Λέβιτ προσθέτοντας για τον Αμερικανό πρόεδρο «ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στον πόλεμο.

Γνωστοποίησε πάντως ότι θα υπάρξει νεότερη δήλωση Τραμπ για την κατάσταση στο μέτωπο της Ουκρανίας, η οποία θα γίνει αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Εξωφρενικές» επιθέσεις

Είχε προηγηθεί δήλωση του Κιθ Κέλογκ, ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, ο οποίος καταδίκασε τα «εξωφρενικά» ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, επισημαίνοντας πως υπονομεύουν τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Αμερικανού προέδρου.

«Αυτές οι εξωφρενικές επιθέσεις απειλούν την ειρήνη που ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να επιτύχει», σχολίασε ο σε ανάρτησή του στο Χ, σημειώνοντας πως τα πλήγματα σκότωσαν «αθώους αμάχους» και προκάλεσαν ζημιές στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Last night Russia launched the second largest aerial attack of the war with 600 drones and 31 missiles. The targets? Not soldiers and weapons but residential areas in Kyiv—blasting civilian trains, the EU & British mission council offices, and innocent civilians. These egregious… pic.twitter.com/qulsiPlTy1 — Keith Kellogg (@generalkellogg) August 28, 2025

