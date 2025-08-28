Υεμένη: Νέα ισραηλινά πλήγματα – Διαψεύδουν οι Χούθι ότι χτυπήθηκαν ηγετικά τους στελέχη

Επίθεση στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, εξαπέλυσε το Ισραήλ για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, πλήττοντας τους αντάρτες Χούθι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters, βομβαρδίστηκαν μια περιοχή κοντά στο προεδρικό μέγαρο και ένα κτίριο στη νότια Σαναά.

Στρατιωτικές πηγές από την Υεμένη ανέφεραν ότι στο συγκρότημα του προεδρικού μεγάρου στεγάζεται μια αίθουσα επιχειρήσεων και μια εγκατάσταση αποθήκευσης πυραύλων που χρησιμοποιούν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες.

Διαψεύδουν οι Χούθι ότι χτυπήθηκαν ηγετικά τους στελέχη

Στην ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για μία επίθεση. Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ ωστόσο είπαν ότι στο στόχαστρο μπήκαν διάφορες τοποθεσίες όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλά υψηλόβαθμα στελέχη των Χούθι προκειμένου να παρακολουθήσουν από την τηλεόραση μια μαγνητοσκοπημένη ομιλία του ηγέτη τους, Άμπντουλ Μάλικ αλ Χούθι.

Πάντως, πηγή του υπουργείου Άμυνας των Χούθι διέψευσε την πληροφορία ότι έγιναν στόχος στελέχη των ανταρτών στη Σαναά.

Την Κυριακή, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε τη Σαναά, σε αντίποινα για τους πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι εναντίον του ισραηλινού εδάφους.