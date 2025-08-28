Logo Image

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Ζελένσκι: Η Άγκυρα συνεχίζει τις προσπάθειες για επίτευξη ειρήνης

Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Ζελένσκι: Η Άγκυρα συνεχίζει τις προσπάθειες για επίτευξη ειρήνης

REUTERS/Cagla Gurdogan/File Photo

Η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να πραγματοποιηθούν σύνοδοι υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα Πέμπτη, ότι η Άγκυρα συνεχίζει τις προσπάθειές της για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης και ότι, με την εδραίωσή της θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να πραγματοποιηθούν υψηλού επιπέδου επαφές που θα ανοίξουν τον δρόμο για την ειρήνη.

Υποστήριξε ότι είναι δυνατή μια δίκαιη λύση στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ότι πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

