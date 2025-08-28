Reuters: Η Ινδία αναμένεται να αυξήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου παρά τις κυρώσεις του Τραμπ

Οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου προς την Ινδία αναμένεται να αυξηθούν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με εμπόρους, καθώς το Νέο Δελχί αψηφά τα τιμωρητικά αμερικανικά δασμολογικά μέτρα, τα οποία έχουν στόχο να σταματήσουν το εμπόριο και να πιέσουν τη Μόσχα προς μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Η Ινδία έχει γίνει ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου μετά τον εκτροπισμό των ροών από τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Αυτό έχει επιτρέψει στα ινδικά διυλιστήρια να επωφεληθούν από φθηνότερο αργό πετρέλαιο.

Διαμάχη ΗΠΑ – Ινδίας για το ρωσικό πετρέλαιο

Ωστόσο, αυτές οι αγορές έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία την Τετάρτη αύξησε τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία στο 50%.

Το Νέο Δελχί δηλώνει ότι επιδιώκει επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου, αλλά ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχει ξεκινήσει περιοδεία με σκοπό την ενίσχυση των διπλωματικών σχέσεων, περιλαμβανομένης και συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγορούν την Ινδία ότι επωφελείται από τις εκπτώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, ενώ Ινδοί αξιωματούχοι αντιτείνουν ότι η Δύση εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά, καθώς η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικά προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων.

«Οι δασμοί αποτελούν μέρος ευρύτερων εμπορικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας. Με δεδομένη την αυξημένη διυλιστική δραστηριότητα στην Ινδία και τις εκπτώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, δεν αναμένουμε να σταματήσει ουσιαστικά τις εισαγωγές της από τη Ρωσία», ανέφερε η BNP Paribas σε σημείωμά της.

Το ινδικό υπουργείο Πετρελαίου δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού την Πέμπτη.

Η Ινδία αναμένεται τα αυξήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Χωρίς την Ινδία, η Ρωσία θα δυσκολευόταν να διατηρήσει τις εξαγωγές της στα τρέχοντα επίπεδα – κάτι που θα μείωνε σημαντικά τα έσοδα από πετρέλαιο, που χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό του Κρεμλίνου και τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.

Τρεις πηγές από τον κλάδο ανέφεραν ότι τα ινδικά διυλιστήρια θα αυξήσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου τον Σεπτέμβριο κατά 10%-20% σε σχέση με τον Αύγουστο — δηλαδή κατά 150.000 έως 300.000 βαρέλια ημερησίως. Οι ίδιες πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Οι δύο μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία, η Reliance και η Nayara Energy (στην οποία πλειοψηφεί η Ρωσία), δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού.

Η Ρωσία έχει διαθέσιμες περισσότερες ποσότητες για εξαγωγή τον επόμενο μήνα, καθώς προγραμματισμένες και απρόβλεπτες διακοπές λειτουργίας διυλιστηρίων έχουν περιορίσει την ικανότητά της να μετατρέπει το αργό πετρέλαιο σε καύσιμα. Η Ουκρανία έχει επιτεθεί σε 10 ρωσικά διυλιστήρια τις τελευταίες ημέρες, θέτοντας εκτός λειτουργίας έως και το 17% της διυλιστικής ικανότητας της χώρας.

Κατά τις πρώτες 20 ημέρες του Αυγούστου, η Ινδία εισήγαγε 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ρωσικού πετρελαίου ημερησίως – αμετάβλητο σε σχέση με τον Ιούλιο, αλλά λίγο κάτω από τον μέσο όρο 1,6 εκατομμυρίων βαρελιών του πρώτου εξαμήνου του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa.

Οι όγκοι αυτοί αντιστοιχούν σε περίπου 1,5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, καθιστώντας την Ινδία τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης. Η Κίνα και η Τουρκία παραμένουν επίσης σημαντικοί αγοραστές.

Πιέσεις χωρίς αποτέλεσμα

Η αυξημένη προμήθεια ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει τις προμήθειες από πιο ακριβούς παραγωγούς του ΟΠΕΚ. Το μερίδιο του ΟΠΕΚ αυξήθηκε ελαφρώς το 2024 μετά από οκτώ χρόνια συνεχούς πτώσης.

Οι Ρώσοι εξαγωγείς πούλησαν το πετρέλαιο τύπου Urals με παράδοση τον Σεπτέμβριο σε τιμές $2–$3 ανά βαρέλι κάτω από το Brent, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές — πιο φθηνά σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν οι εκπτώσεις ήταν μόλις $1,50, το μικρότερο επίπεδο από το 2022.

«Εκτός αν η Ινδία ανακοινώσει σαφή πολιτική αλλαγή ή αλλάξουν σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα του εμπορίου, το ρωσικό πετρέλαιο θα παραμείνει βασικό μέρος της ενεργειακής της τροφοδοσίας», δήλωσε ο Σούμιτ Ριτόλια από την Kpler.

Η CLSA επίσης προέβλεψε ότι υπάρχουν «περιορισμένες πιθανότητες η Ινδία να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου», εκτός αν επιβληθεί παγκόσμια απαγόρευση.

Η ίδια σημείωσε πως αν η Ινδία σταματούσε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, η παγκόσμια προσφορά θα μειωνόταν κατά περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, με αποτέλεσμα προσωρινή εκτίναξη των τιμών κοντά στα $100 ανά βαρέλι.

Οι έμποροι σημειώνουν πως οι επιπτώσεις των κυρώσεων και δασμών πιθανόν να φανούν πιο καθαρά στα φορτία που θα φτάσουν στην Ινδία τον Οκτώβριο.

Εκτός από τους αμερικανικούς δασμούς, η Ε.Ε. αυστηροποιεί επίσης το ανώτατο όριο τιμών στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, δυσχεραίνοντας τις μελλοντικές πωλήσεις.

Από τις 2 Σεπτεμβρίου, το νέο όριο της Ε.Ε. τίθεται στα $47,60 ανά βαρέλι — 15% χαμηλότερα από την τιμή της αγοράς — και περιορίζει την πρόσβαση σε δυτικές υπηρεσίες για φορτία που πωλούνται πάνω από το πλαφόν.

Με πληροφορίες από Reuters