Οργή στην Ιταλία για τον πορνογραφικό ιστότοπο που δημοσίευε αλλοιωμένες φωτογραφίες διάσημων Ιταλίδων – Η πρωθυπουργός Μελόνι ανάμεσα στα θύματα

Ένας πορνογραφικός ιστότοπος που δημοσίευσε αλλοιωμένες φωτογραφίες πολλών γνωστών Ιταλίδων, ανάμεσά τους η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η αρχηγός της αντιπολίτευσης Έλι Σλάιν, έχει προκαλέσει κύμα οργής στην Ιταλία.

Οι φωτογραφίες, συνοδευόμενες από χυδαία και σεξιστικά σχόλια, είχαν αντληθεί είτε από προσωπικούς λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης είτε από δημόσιες πηγές, πριν αλλοιωθούν και δημοσιευτούν στην ιταλική πλατφόρμα με την ονομασία Phica, η οποία έχει πάνω από 700.000 συνδρομητές.

Οι εικόνες πολιτικών γυναικών από διαφορετικά κόμματα, που εμφανίζονται στην “VIP ενότητα” του ιστότοπου, προέρχονταν συχνά από προεκλογικές συγκεντρώσεις, τηλεοπτικές εμφανίσεις ή στιγμές από διακοπές με μαγιό. Οι φωτογραφίες είχαν τροποποιηθεί για να εστιάζουν σε σημεία του σώματος ή να υποδηλώνουν σεξουαλικές στάσεις.

Το σκάνδαλο έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στην Ιταλία γύρω από τη συνεχιζόμενη μισογυνία και τη βία λόγω φύλου, και έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την απόφαση της Meta να κλείσει ιταλικό λογαριασμό στο Facebook με το όνομα Mia Moglie (Η Γυναίκα μου), στον οποίο άνδρες αντάλλασσαν προσωπικές φωτογραφίες των συντρόφων τους ή άγνωστων γυναικών.

Ο ιστότοπος Phica, που είναι λογοπαίγνιο με μια ιταλική αργκό λέξη για τα γυναικεία γεννητικά όργανα, ιδρύθηκε το 2005 και φαινόταν να λειτουργεί ανεμπόδιστα μέχρι που πολιτικοί του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (PD) υπέβαλαν επίσημες νομικές καταγγελίες. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα.

Διάσημες Ιταλίδες που έπεσαν θύματα του ιστοτόπου

Η Μελόνι, της οποίας στοχοποιήθηκε και η αδερφή της Αριάννα, δεν σχολίασε το θέμα, σύμφωνα με την Corriere della Sera.

Άλλες γνωστές γυναίκες των οποίων οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν την ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Παόλα Κορτελέσι, δημιουργό της επιτυχημένης ταινίας για τη βία κατά των γυναικών C’è Ancora Domani (Υπάρχει Ακόμη Αύριο), και την influencer Κιάρα Φεράνι.

Η πολιτικός του PD, Βαλέρια Καμπάνια, ήταν από τις πρώτες που υπέβαλαν επίσημη καταγγελία, προκαλώντας και άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν, με τον ιταλικό Τύπο να κάνει λόγο για «#MeToo της Ιταλίας». Ψηφιακό ψήφισμα που ζητά το κλείσιμο του ιστότοπου έχει συγκεντρώσει πάνω από 150.000 υπογραφές.

Σε ανάρτησή της στο Facebook την Τετάρτη, η Καμπάνια έγραψε ότι αισθάνθηκε «αηδία, οργή και απογοήτευση» αλλά «δεν μπορούσε να παραμείνει σιωπηλή» όταν ανακάλυψε ότι φωτογραφίες της είχαν δημοσιευτεί χωρίς συγκατάθεση. «Δεν πρόκειται μόνο για φωτογραφίες με μαγιό, αλλά για στιγμές της δημόσιας και ιδιωτικής μου ζωής», έγραψε. «Κάτω από αυτές υπήρχαν σεξιστικά, χυδαία και βίαια σχόλια. Δεν μπορώ να σιωπήσω γιατί αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο εμένα. Μας αφορά όλες. Αφορά το δικαίωμά μας να είμαστε ελεύθερες, σεβαστές και να ζούμε χωρίς φόβο.»

Οι συναδέλφισσές της στο PD, Αλέσια Μοράνι, Αλεσάντρα Μορέτι και Λία Κουαρταπέλε, ακολούθησαν γρήγορα με αντίστοιχες καταγγελίες.

Η Μοράνι έγραψε στο Instagram ότι τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες της ήταν «απαράδεκτα και αισχρά» και «προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μου ως γυναίκα». Πρόσθεσε: «Δυστυχώς, δεν είμαι η μόνη. Πρέπει να καταγγείλουμε αυτές τις ομάδες ανδρών που δρουν σαν συμμορίες και παραμένουν ατιμώρητοι παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες. Αυτοί οι ιστότοποι πρέπει να κλείσουν. Φτάνει πια!»

Denuncerò nelle prossime ore il sito

del forum Phica che ha preso senza il mio consenso immagini dai miei social network. I commenti sono francamente inaccettabili e osceni e ledono la mia dignità di donna. Non sono purtroppo la sola e dobbiamo tutte denunciare questi gruppi di… pic.twitter.com/VV4suDUZvc — Alessia Morani (@AlessiaMorani) August 27, 2025

Η Κουαρταπέλε δήλωσε: «Όπως πολλές άλλες γυναίκες, έπεσα θύμα διαδικτυακής κακοποίησης μέσω μη εξουσιοδοτημένης ανάρτησης φωτογραφιών σε πορνογραφικό φόρουμ. Αποφάσισα να αντιδράσω, καταθέτοντας επίσημη καταγγελία – όχι μόνο για εμένα, αλλά κυρίως για όλες τις άλλες γυναίκες που έχουν πέσει θύματα αυτής της βίας.»

Από τον χώρο της Δεξιάς, στοχοποιήθηκαν επίσης η Αλεσάντρα Μουσολίνι — κόρη του δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι και μέλος της ακροδεξιάς Λέγκας — καθώς και η υπουργός Τουρισμού, Ντανιέλα Σαντανκέ.

Η Μαίρη Γκαλάτι, μια γυναίκα από το Παλέρμο και δημιουργός του ψηφίσματος στο Change.org, είχε υποβάλει επίσημες καταγγελίες για τον ιστότοπο ήδη δύο φορές, αφότου ανακάλυψε το 2023 ότι είχε δημοσιευτεί φωτογραφία της, όμως το θέμα πέρασε απαρατήρητο μέχρι που αντέδρασαν οι πολιτικοί.

Το ψήφισμα επικαλείται μελέτη του Πανεπιστημίου του Μιλάνου του 2019, η οποία διαπίστωσε ότι το 20% των Ιταλίδων είχε υποστεί κάποια μορφή μη συναινετικής διανομής προσωπικών φωτογραφιών.

Τον Ιούλιο, η ιταλική Γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο που για πρώτη φορά εισάγει τον νομικό όρο «γυναικοκτονία» στο ποινικό δίκαιο, τιμωρώντας την με ισόβια κάθειρξη, ενώ αυξάνει τις ποινές για εγκλήματα όπως το stalking, η σεξουαλική βία και το «revenge porn».

Σε δήλωσή του για το σκάνδαλο με τον ιστότοπο Phica, ο πρόεδρος της Γερουσίας, Ινιάτσιο Λα Ρούσα, καταδίκασε τον «σεξισμό στο διαδίκτυο εις βάρος πολλών γυναικών». Πρόσθεσε: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, που προκαλεί βαθιά αγανάκτηση και για το οποίο ελπίζω οι αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν σύντομα τους υπεύθυνους.»

Με πληροφορίες από Guardian