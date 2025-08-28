Logo Image

Αμερικανός απεσταλμένος στην Ουκρανία: «Εξωφρενικές» οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο – «Απειλούν την ειρήνη που θέλει ο Τραμπ»

Κόσμος

Αμερικανός απεσταλμένος στην Ουκρανία: «Εξωφρενικές» οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο – «Απειλούν την ειρήνη που θέλει ο Τραμπ»

Boris Roessler/Pool via REUTERS/File Photo

Πώς σχολίασε ο Κιθ Κέλογκ την ρωσική επίθεση που έχει προκαλέσει την οργή της Ευρώπης

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία καταδίκασε σήμερα τα «εξωφρενικά» ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων, μεταξύ αυτών τεσσάρων παιδιών, επισημαίνοντας πως υπονομεύουν τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Αμερικανού προέδρου.

«Αυτές οι εξωφρενικές επιθέσεις απειλούν την ειρήνη που ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να επιτύχει», σχολίασε ο Κιθ Κέλογκ σε ανάρτησή του στο Χ, σημειώνοντας πως τα πλήγματα σκότωσαν «αθώους αμάχους» και προκάλεσαν ζημιές στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube