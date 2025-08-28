Την μεγαλύτερη διπλωματική προσπάθεια για την άμυνα και την ασφάλεια της ΕΕ ξεκινά η φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκινά την Παρασκευή περιοδεία σε χώρες της «πρώτης γραμμής» για να τις διαβεβαιώσει για τη στήριξη της Ευρώπης απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα και να ενισχύσει τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η περιοδεία θα μεταφέρει τη φον ντερ Λάιεν στη Φινλανδία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Πολωνία — όλες χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία — καθώς και στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αποτελώντας τη μεγαλύτερη διπλωματική της προσπάθεια σε θέματα ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η ταχύρρυθμη περιοδεία επτά χωρών, που θα διαρκέσει από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα, συμπίπτει με τις εντατικοποιημένες προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του τριετούς πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Tomorrow, I’ll travel to the 7 Member States that strengthen and protect our external borders with Russia and Belarus. I want to express the EU’s full solidarity with them. And share the progress we’re making in building a strong European defence industry, esp. through SAFE. pic.twitter.com/jNpvCm1yzf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Επιθέσεις παρά τη διπλωματία

Ωστόσο, παρά την έντονη διπλωματική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών —συμπεριλαμβανομένης συνάντησης μεταξύ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα— ο Ρώσος ηγέτης έχει δείξει ελάχιστη διάθεση να σταματήσει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το Κίεβο με drones και βαλλιστικούς πυραύλους, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 αμάχους, ενώ ένα από τα χτυπήματα έπληξε κτήριο αντιπροσωπείας της ΕΕ.

Η ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στην Ευρώπη.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Αριάννα Ποντεστά, δήλωσε την Πέμπτη: «Οι επιθέσεις [στο κτήριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ] είναι απολύτως απαράδεκτες. Σε καμία περίπτωση δεν θα κλονίσουν τη στήριξή μας προς την Ουκρανία». Πρόσθεσε ότι κανένα μέλος του διπλωματικού προσωπικού δεν τραυματίστηκε και ότι η αποστολή θα παραμείνει στην Ουκρανία παρά την επίθεση.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος έχει οδηγήσει σε αγώνα δρόμου για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, με τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ να δεσμεύονται πως θα αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ τους έως το 2035.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς οι χώρες της ΕΕ — πολλές εκ των οποίων αντιμετωπίζουν υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα — θα καταφέρουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Αν και η ΕΕ έχει κάνει πιο ευέλικτους τους δημοσιονομικούς κανόνες, επιτρέποντας στα κράτη να δανείζονται πιο εύκολα από τις χρηματοπιστωτικές αγορές για να ενισχύσουν τις αμυντικές δαπάνες, τα διαθέσιμα ποσά υπολείπονται σημαντικά των τεράστιων αυξήσεων που ζητά ο Τραμπ.

Από τη Λετονία ξεκινά η φον ντερ Λάιεν

Η περιοδεία της φον ντερ Λάιεν ξεκινά την Παρασκευή από τη Λετονία, όπου θα συναντήσει την πρωθυπουργό Εβίκα Σιλίνα. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Ελσίνκι, όπου θα συναντηθεί με τον Φινλανδό πρωθυπουργό Πέτερι Όρπο και τον πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Το Σάββατο, η πρόεδρος της Επιτροπής θα μεταβεί στην Εσθονία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κρίστεν Μίχαλ, προτού κατευθυνθεί στην Πολωνία για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ την Κυριακή. Αργότερα την ίδια μέρα, η φον ντερ Λάιεν θα βρεθεί στη Βουλγαρία για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιάζκοφ, προτού ολοκληρώσει την περιοδεία της τη Δευτέρα με επισκέψεις στη Ρουμανία για συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκουσορ Νταν και στη Λιθουανία για συνάντηση με τον πρόεδρο Γκιτάνας Ναουσέντα.

Με πληροφορίες από POLITICO