Μινεάπολη: Ελληνοαμερικανίδα 12 ετών ανάμεσα στους βαριά τραυματίες της επίθεσης

H Ελληνοαμερικανίδα Σοφία Φόρχας, (Sophia Forchas) 12 ετών, είναι ένα από τα 17 παιδιά που τραυματίστηκαν χθες κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο σχολείο της Μινεάπολης με δράστη τον 23χρονο Ρόμπιν Γουέστμαν.

Ο Μητροπολίτης Σικάγο Ναθαναήλ, επιβεβαίωσε την πληροφορία της ομογενειακής National Herald σχετικά με τη Σοφία Φόρκας.

Ερωτηθείς εαν τα τραύματα του κοριτσιού είναι σοβαρά, ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ απάντησε: «Θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε λίγες μέρες».

Οι γονείς της Σοφίας, Τομ και Έιμι Φόρχας, είναι στο πλευρό της και προσεύχονται για την ανάρρωσή της.

Ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ πρόσθεσε μιλώντας στον Εθνικό Κήρυκα ότι η πρόκειται για μία «πολύ ευσεβή και πιστή οικογένεια που ασχολείται με πολλές διακονίες της κοινότητας».

Τραγική ειρωνεία

Σημειώνεται ότι η μητέρα της Σοφίας είναι νοσοκόμα εργαζόμενη στην Παιδιατρικής Εντατικής Θεραπείας. Οταν πήγε στο νοσοκομείο όπου εργάζεται δεν γνώριζε για τραγωδία που είχε πλήξει και το δικό της παιδί.

To προφίλ του δράστη

Αντικαθολικά, αντισημιτικά και ρατσιστικά μηνύματα ξεπηδούν μέσα από τα κείμενα και τα βίντεο που άφησε πίσω του ο 23χρονος δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη.

«Πού είναι ο Θεός σας;», «Για τα παιδιά» και «Σκοτώστε τον Τραμπ» ήταν μόνο μερικά από τα συνθήματα που είχε χαράξει στους γεμιστήρες του, την ώρα που άνοιγε πυρ εναντίον μαθητών και πιστών σε καθολική εκκλησία, σκοτώνοντας δύο παιδιά και τραυματίζοντας ακόμη 17 άτομα.

This is Christian persecution. This is Christian HATE. This what the Minneapolis Catholic Church shooter posted to YouTube. A gun with “Where is your God?” written on it. A target with Jesus Christ’s face on it. The same gun that was used to kill children attending a church… pic.twitter.com/5X5E4ehBG1 — The Nazarene Fund (@thenazarenefund) August 27, 2025

Το προφίλ του δράστη και τα «κρυπτικά» γραπτά

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως Ρόμπιν Γουέστμαν, πρώην μαθητής του Καθολικού Σχολείου του Ευαγγελισμού (Annunciation Church and School). Φέρεται να αυτοπροσδιοριζόταν ως τρανς γυναίκα.