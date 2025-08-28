Logo Image

Ζελένσκι: «Μέχρι η Ρωσία να προβεί σε πραγματικά βήματα προς την ειρήνη, η πίεση σε βάρος της πρέπει να ενταθεί»

Ζελένσκι: «Μέχρι η Ρωσία να προβεί σε πραγματικά βήματα προς την ειρήνη, η πίεση σε βάρος της πρέπει να ενταθεί»

REUTERS/Alexander Drago

Η ανάρτηση του Ουκρανού ηγέτη μετά τη συνομιλία του με την πρόεδρο της Κομισιόν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε τη δική του αποτίμηση της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ευχαριστώντας την για «τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη» προς τον ουκρανικό λαό μετά τις μαζικές επιθέσεις της προηγούμενης νύχτας στο Κίεβο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Η περασμένη νύχτα ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι επέλεξαν το Κίεβο ως κύριο στόχο. Η επιχείρηση αναζήτησης και διάσωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα στην Ουκρανία και δεν σιωπούν.»

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με την φον ντερ Λάιεν, οι δύο πλευρές «συζήτησαν τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να σταματήσουν οι δολοφονίες, να τερματιστεί αυτή η απρόκλητη ρωσική επιθετικότητα και να διασφαλιστεί η πραγματική ασφάλεια για τον λαό μας».

«Γίνεται πολλή δουλειά σε διάφορα επίπεδα ακριβώς γι’ αυτό τον σκοπό. Όμως, μέχρι η Ρωσία να προβεί σε πραγματικά βήματα προς την ειρήνη, η πίεση σε βάρος της πρέπει να ενταθεί. Η Ούρσουλα μάς ενημέρωσε για την προετοιμασία του 19ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ και για τον συντονισμό με άλλους εταίρους», ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης ότι συζητήθηκε και η συνεχιζόμενη διαδικασία ένταξης, καθώς η Ουκρανία συνεχίζει τις προσπάθειές της για να γίνει μέλος της ΕΕ.

Με πληροφορίες από Guardian

