Fed: Η Λίζα Κουκ μηνύει τον Τραμπ για την απόπειρα απόλυσής της

Η Λίζα Κουκ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed, προχώρησε την Πέμπτη στην υποβολή αγωγής κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ισχυριζόμενη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ δεν έχει εξουσία να την απομακρύνει από το αξίωμά της, ξεκινώντας μια νομική διαμάχη που θα μπορούσε να αλλάξει ή να αποκαταστήσει τους κανόνες ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Η αγωγή της Κουκ ανέφερε ότι ο Τραμπ, παραβίασε έναν ομοσπονδιακό νόμο που επιτρέπει μεν στον πρόεδρο των ΗΠΑ να απομακρύνει έναν διοικητή της Fed πλην μόνο μόνο για βάσιμο λόγο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατηγορεί την Κουκ ότι διέπραξε απάτη με στεγαστικά δάνεια το 2021, ένα χρόνο πριν ενταχθεί στο διοικητικό όργανο της Fed.

Η υπόθεση πιθανότατα οδηγείται στο Ανώτατο Δικαστήριο, η συντηρητική πλειοψηφία του οποίου έχει έστω και διστακτικά επιτρέψει στον Τραμπ να απολύσει αξιωματούχους από άλλες υπηρεσίες.

Οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed ενδέχεται να έχουν εκθετικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

Εκπρόσωπος της Fed δήλωσε την Τρίτη, πριν από την κατάθεση της αγωγής, ότι η Fed θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση.

Η Κουκ διορίστηκε στην Fed το 2022 από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και είναι η πρώτη μαύρη που υπηρετεί στο διοικητικό όργανο της κεντρικής τράπεζας.